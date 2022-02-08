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Emniyetin bahçesi lüks araç galerisine döndü

#Lüks Araba#Kaçakçılık#Emniyet
Emniyetin bahçesi lüks araç galerisine döndü

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla getirilerek piyasaya sürülen 13 lüks araç ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi yakalanırken, 35 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ele geçen lüks araçlar emniyetin bahçesinde sergilendi.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurtdışından getirdikleri araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren bir şebekeyle ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye’de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak change hale getirdiğini belirlendi. Almanya, Yunanistan ve İsveç’te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiği tespit edildi.

13 LÜKS ARAÇ ELE GEÇTİ

Teknik ve fiziki takip ardından 3 ay boyunca operasyonlar gerçekleştiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında; İstanbul’da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21 milyon lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Lüks Araba#Kaçakçılık#Emniyet

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