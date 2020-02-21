İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi başladı

Elazığ depreminin ardından Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olan deprem ve kentsel dönüşüm için ilk adım İstanbul’da atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı “Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı” İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. AK Parti ve CHP’li tüm ilçe belediye başkanlarının aynı masa etrafında toplandığı kentsel dönüşüm zirvesi, şu anda basına kapalı olarak devam ediyor. Kurum’un toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.