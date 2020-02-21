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Emlak
Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi başladı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi başladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali, İBB başkanı ve ilçe belediye Başkanları ile Kentsel dönüşümü masaya yatırıyor.

Elazığ depreminin ardından Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olan deprem ve kentsel dönüşüm için ilk adım İstanbul’da atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı “Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı” İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. AK Parti ve CHP’li tüm ilçe belediye başkanlarının aynı masa etrafında toplandığı kentsel dönüşüm zirvesi, şu anda basına kapalı olarak devam ediyor. Kurum’un toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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