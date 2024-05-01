‘Emisyon kontrol alanı Marmara’ya nefes aldırır’

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Gemilerin yaktığı ağır fosil yakıtlar nedeniyle açığa çıkan kükürt ve azot oksitler ile partikül maddeler, solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının yanı sıra erken yaşta ölümlere sebep olabiliyor. Bu emisyonların, her yıl 60 bin insanın erken yaşta ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, Türk Boğazlar Sistemi’nin ‘Emisyon Kontrol Alanı’ ilan edilmesinin bu kirliliği büyük ölçüde azaltabileceğine dikkat çekiyor.

ÇANAKKALE’DE BİTECEK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Bilgili’nin çalışmasına göre, bölgeden geçen gemilerin daha temiz yakıtlar kullanmaya zorunlu tutulması, gemicilik kaynaklı hava kirliliğinde yüzde 80’e varan azalma sağlayabilir. Gemilerin kullandığı yakıtlarda yüzde 0,5 oranında kükürt bulunabilirken, Emisyon Kontrol Alanları’nda bu oran yüzde 0,1 ile sınırlandırılıyor. Bugün ABD - Kanada kıyıları ile Baltık Denizi, Emisyon Kontrol Alanı olarak onaylanmış durumda. Öte yandan AB limanlarında, emisyon kontrol alanlarından bağımsız olarak, gemi yakıtlarında yüzde 0,1 kükürt sınırlaması uygulanıyor. 1 Mayıs 2025’ten itibaren Akdeniz de emisyon kontrol alanı ilan edilecek. Ancak alanın sınırları, Çanakkale Boğazı girişinde son bulacak ve Marmara Denizi’ni kapsamayacak.

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EMİSYONLARI SINIRLANDIRACAK

Bilgili, “Gemi faaliyetleri nedeniyle açığa çıkan kükürt ve azot oksitler ile parçacıklı maddelerin, solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının yanı sıra erken yaşta ölümlere sebep olduğu biliniyor. Bu kirliliği büyük ölçüde azaltmanın yolu ise Türk Boğazlar Sistemi’ni ‘‘Emisyon Kontrol Alanı’’ ilan etmek. Emisyon Kontrol Alanı, devletlerin önerisi ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun onayıyla kabul edilen özel bir deniz alanıdır. Bir deniz bölgesi emisyon kontrol alanı ilan edildiğinde, o bölgeden geçen gemilerin kullandığı yakıtlar ve motorları denetlenerek, neden olabilecekleri kükürt ve azot oksit emisyonları sınırlandırılır” ifadelerini kullandı.