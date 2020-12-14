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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:02 | Son Güncelleme:

Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

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Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada, Dubai-İstanbul seferlerinin 21 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, İstanbul'la birlikte Avrupa'da sefer yapılan şehir sayısının 31'e yükseleceği kaydedildi.

Emirates, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu. Dün de Flydubai, Dubai-İstanbul seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren başlayacağını açıklamıştı. 

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