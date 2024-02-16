Emekli polisten ilginç korsan şoför ilanı: Aracımda 12 saat çalışacak, kazanç bölüşülecek

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Türkiye genelinde polis uygulamaları sıklıkla devam ediyor. Son dönemde artan çevirmeler neticesinde korsan taksilerin dışında asayiş olarak aranan kişiler de yakalanıyor.

İstanbul'da resmi olarak faaliyet gösteren sarı, turkuaz, siyah ve 8+1 taksiler dışında yolcu taşımacılığı yapmak yasalar gereği yasak. Korsan taksi olduğundan şüphelenilen araçlar polis uygulama noktalarında durdurularak yolcu ve sürücüye yönelik ad, soyad, annesinin adı, yaptığı iş, nereden tanıştıklarına dair çeşitli çapraz sorular sorularak yolculuğun korsan olup olmadığı anlaşılıyor.

Eskiden telefon üzerinden korsan taksiler çağırılırken günümüzde uygulamalar üzerinden de taksi vasfı olmayan araçların faaliyet gösterdiği görülüyor.

32 BİN 233 LİRA CEZA, 61 GÜN ARAÇ BAĞLANIYOR

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Korsan taksi olduğu tespit edilen araçlara 32 bin 233 lira trafik cezası uygulanıyor. Ayrıca araç 61 gün trafikten men edilip otoparka çekiliyor. Bununla birlikte çekici ücreti ve 61 günlük otopark ücreti de ödendikten sonra araç otoparktan çıkartılıyor.

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OTOPARKTAN 61 GÜNDEN ÖNCE ÇIKARTILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Araç sahibi ve şoför farklıysa ve ceza tutanağına imza atılmazsa aracın otoparktan avukat vasıtasıyla çıkarıldığı iddiası öne sürülüyor. Bölge idare mahkemesinden alınacak bir kararla aracın sahibi ve şoförünün farklı olduğunun ispatlanmasıyla birlikte aracın otoparktan 61 günden önce çıkartıldığı iddia ediliyor.

UYGULAMA CEZAYI ÖDÜYOR İDDİASI

Kesilen korsan taşımacılık cezasını uygulamanın ödediği iddia ediliyor. Ancak araç sahibi farklı, şoför farklıysa uygulamanın cezayı ödemediğine dair iddialar ortaya atılıyor.

İLAN SİTELERİNE KORSAN ŞOFÖR ARIYORLAR

Akıllı telefonlardaki uygulamayla yolcu ve sürücüyü eşleştirip hatır taşımacılığı yaptığını iddia eden uygulamayı kullanan ve emekli polis olduğunu belirten kişi ilan sitesine korsan şoför aradığına dair ilan verdi.

İstanbul'un Ümraniye semtinden verilen ilanda "Ben de emekli polisim. Çalışacak kişi de emekli polis olacak. Daha önce polislik yapmış veya meslekten ihraç olmuş vs... gibi kişiler aramasın! Arayan kişi emekli polis olacak.

Yapacağı iş: Benim aracımda M....T.. sürücülüğü yapacak, gece çalışacak. Akşam 19:00'da başlar sabah 07:00 bırakır. Kazanç ortak. Detaylar yüz yüze konuşulur" açıklaması bulunuyor.

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SSK YOK, VERGİ ÖDEYİP ÖDEMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Emekli polisin yine gece çalışacak emekli polis şoför aradığı ilanda ortaya çıkacak kazancın ortak olarak bölüşüleceği belirtilirken meslekten ihraç edilmiş polisleri de çalıştırmayacağı detayı bulunuyor. Bununla birlikte yasal olmayan taşımacılık yapılacağına dair de açıklama yapan emekli polis memuru, çalıştıracağı araç için vergi verip vermediği, çalıştıracağı emekli polis şoför için SGK prim ödemesi yapıp yapmayacağı gibi bilgileri paylaşmamış.

12 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRIYOR

Ayrıca akşam 19'da başlayıp, sabah 7'de bitecek mesai saatleri de İş Kanunu'nda belirtilen çalışma saatlerinin çok üstünde tutulmuş.

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Aranan özellikler arasında otomobil kullanması gerektiği ve en az ilkokul mezunu olması şartı da bulunuyor.

HUSUSİ ARAÇLARDA TAŞIMACILIK YAPILAMAZ

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ticari taksilerde çalışmak üzere şoför kartı temin edilmesi gerekiyor. Çeşitli prosedürler uygulandıktan sonra taksi, minibüs, otobüs, servis araçları gibi araçlarda şoför kartı bulunan kişiler çalışabiliyor. Ancak hususi otomobillerde şoför kartı olsa da yolcu taşımacılığı yapılamıyor.