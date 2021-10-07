‘Emekli maaşına bloke konulamaz’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkarÇin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar!#Çin
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
Grip aşısı bu yıl da şart mı Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...Grip aşısı bu yıl da şart mı? Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...#Koronavirüs
Erdoğan, Akşener’i neden hedef aldıErdoğan, Akşener’i neden hedef aldı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Uzmanlar yanıt verdi Sınavsız üniversite mümkün müUzmanlar yanıt verdi! Sınavsız üniversite mümkün mü?#Üniversite Sınavı
Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'#Canan Ergüder
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
HSKdan yeni kararname Görev yerleri değişti...HSK'dan yeni kararname! Görev yerleri değişti...#HSK
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Emekli maaşına bloke konulamaz’

#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu#Emekli Maaşı#Bloke
‘Emekli maaşına bloke konulamaz’

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi. İçtihat niteliği taşıyan Kurul kararı çektiği tüketici kredisini ödeyemeyen bir emeklinin maaşının dörtte birine bloke konulmasının iptali için açtığı dava üzerine verildi. Örnek YHGK kararı ışığında, bankalar, emekli maaşlarına ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle bloke koyamayacaklar.

Haberin Devamı

Yargıtay kararına göre İzmir’de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, emekli maaşı hesabının dörtte birine bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.

İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014’de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.

MAHKEME DİRENDİ

Haberin Devamı

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK’na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu#Emekli Maaşı#Bloke