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Ekonomi
Haber Giriş: 11.05.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Mayıs ayı maaş ödeme tarihleri

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Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Mayıs ayı maaş ödeme tarihleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için maaş ödemeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu. açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemeler hakkında tarih açıklamasında bulundu;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı.

Yapılan planlamaya göre, SSK'lılar 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.

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