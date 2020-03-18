2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen corona virüsüne yönelik toplantı sona erdi. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri yakından ilgilendiren önemli kararları duyurdu. Emekli ikramiyeleriyle ilgili detayları açıklayan Cumhurbaşkanı, emekli bayram ikramiyelerinin beklenen tarihten erken ödeneceğini söyledi. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli ikramiyeleri ile ilgili yaptığı o açıklamanın detayları.

Tarihi Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, bu yıl bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen koronavirüs toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.." dedi.

EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.