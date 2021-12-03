Elon Musk, Tesla'dan hisse satışına devam etti

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Tesla CEO'su Elon Musk, şirkette sahip olduğu hisselerden bir kısmını satmaya devam etti.

Musk'ın verdiği bilgilere göre, 2,1 milyon hisse alımı opsiyonunun gerçekleştirilmesi ile ilişkili vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için 1,01 milyar dolar tutarında, 934 bin 91 hisse satışı gerçekleştirildiği belirtildi.

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Musk, 8 Kasım'dan bu yana 10,7 milyon hisse alımı için opsiyonları kullandı ve 10,1 milyon hisseyi 10,9 milyar dolara sattı.

Musk'ın elinde hala 10 milyon hisseyi, hisse başına 6,24 dolar fiyat ile alma opsiyonları bulunuyor. Opsiyonlar Ağustos 2022'de sona erecek.

YÜZDE 10'UNU SATACAK

Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.