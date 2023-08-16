Elon Musk karar verdi... TweetDeck paralı oldu!

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Elon Musk 44 milyar dolara aldığı Twitter'da büyük değişiklikler yapmaya başladı. Twitter'ın adını X olarak değiştiren Musk, şimdi de TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'den TweetDeck'i kullanmak isteyenler 1569,99 lira ödemesi gerekecek.

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BLUE ABONESİ OLMAK ZORUNLU

TweetDeck için Blue abonesi olunca kullanım açılıyor. Blue'nun ayrıcalıkları olarak X şunları sıralıyor:



*Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

*Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

*Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

*Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

*Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

*Daha fazla bilgi al

*Daha uzun gönderiler

*Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur.

*Gönderiyi düzenle

*Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

*NFT Profil Resimleri

*Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT'yi profil resmin olarak ayarla.