Elidor, Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmine ödül

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Mecliste ayıp hareket gerilimiMeclis'te 'ayıp hareket' gerilimi#Kılıçdaroğlu
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalarEmekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi Adım adım işgal hazırlığı...Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi! Adım adım işgal hazırlığı... #RUSYA
Omicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grupOmicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grup!#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
HABERLEREkonomi Haberleri

Elidor, Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmine ödül

Elidor, Milli Voleybolcu Ebrar Karakurtun oynadığı reklam filmine ödül

Şampuan ve saç kremi markası Elidor, genç kadınlara hikâyesiyle ilham kaynağı olacak rol modeller arasında millî voleybolcu Ebrar Karakurt’un eklendiğini eğlenceli bir reklam filmiyle duyurmuştu. Voleybol sahasında gördüğümüz Ebrar, reklam filmi boyunca karşısına çıkacağı söylenen tüm engelleri aşabileceğini “Dedim olabilir” diyerek anlatmıştı.

Haberin Devamı

Bu başarılı reklam kampanyası Felis’te de aldığı ödüllerle adından söz ettirdi. Markanın influencer marketing ajansı olan Boomads, Felis Ödüllerinde yıllık influencer iletişimini üstlendiği Elidor markası ile yardımcı ajans olarak 6 dalda ödül aldı.

Boomads, PR13. Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi, MD24. Kişisel Bakım, SS04. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, FL03. Kişisel Bakım, SM04. Etkileşim Çalışmaları (Tüketiciyle Bağ Kurma), EK03. Kişisel Bakım kategorilerinde Elidor markasının yardımcı ajansı olarak ödül almaya hak kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA