Elektrikli otomobillere kasko! Şarjı biten çekilecek

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Sigorta şirketleri elektrikli araçlara özel kasko poliçeleri üretmeye başladı. Sigorta sektörü artan elektrikli kullanımına göre yolda kalma ve çekici hizmetlerinde güncellemelere gitti. Bazı firmalar bu kategoride ayrıca bir paket oluşturdu.

Türkiye’de tamamen elektrikli araç kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Yerli otomobil Togg’un ardından Tesla gibi küresel devlerin Türkiye pazarına girmesiyle elektrikliye ilgi arttı. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde elektrikli otomobil satışları 22 bin 891 adetle toplam satışların içinde yüzde 3,9 paya ulaştı.

Elektrikli payı artınca sigorta şirketleri kasko poliçelerini de bu duruma uygun olarak düzenliyor. Bazı şirketler yeşil poliçe adıyla elektrikli araçlara özel kasko ve teminat oluşturuyor. Sektörde şuan itibarıyla iki şirket elektrikli araçlar için sigorta kapsamı çizdi. Diğer şirketler de uygun koşullarda hizmet sunmak için asistan firmalarla görüşmelerini artırdı.

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EN YAKIN ŞARJ İSTASYONUNA KADAR ÇEKİCİ HİZMETİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, ana teminatlar yine klasik olarak çarpma, çalınma, yanma, deprem ve sel gibi maddeleri kapsıyor. Bu noktada elektrikli araçlara ŞARJ tükenmesi durumunda özel çekici hizmeti verilmeye başlandı. Elektrikli yolda kaldığında uygun çekici olay yerine gelerek mevcut aracı alıp en yakın şarj istasyonuna bırakacak.

Sigorta şirketleri elektrikli dünyasına alışmak için yeni seçeneklerin de üzerinde duruyor. Yakın dönemde gelişmelerin duyurulması bekleniyor.