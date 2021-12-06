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Elektrikli kamyonlar geliyor

#Türkiye#Mercedes#Eactros
Elektrikli kamyonlar geliyor

Türkiye'nin ilk elektrikli kamyon şarj istasyonları 400 bin Euro yatırımla kuruldu. Yatırım, Türkiye’de kamyon ve otobüs üretimi gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ten geldi. İki aşamada tamamlanması planlanan projenin birinci etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan 2 adet şarj dolum istasyonu yatırımı gerçekleştirildi.

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Markanın elektrikli kamyonlar için şarj istasyonları kurmasının en önemli sebebi ise ilk seri üretim elektrikli kamyonu eActros. Öyle ki, elektrikli kamyon eActros’un çeşitli bölümleri Türk mühendisleri tarafından geliştirildi.

Türk mühendisler, elektrikli kamyon eActros’un başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğunu üstlendi. Ayrıca, AVAS (Sesli yaya uyarı sistemi), Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemleri yine Türkler tarafından geliştirildi. Bu sistemlerden birçoğu Daimler çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer aldı. Bununla beraber, global proje destek ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme ve hesaplama konularında da Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekibi geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

TÜRK İMZASI VAR

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Konuyla ilgili Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ar-Ge merkezlerimiz, geliştirdiği projelerle Daimler ağı içerisindeki konumunu sağlamlaştırıyor. Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci görevini üstlenen Ar-Ge merkezimiz çok önemli bir başarıya daha imza attı. Mercedes-Benz’in ilk seri üretim elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros’un çeşitli kapsamları Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekiplerimiz tarafından geliştirildi. eActros için geliştirdiğimiz bazı sistemler, Daimler çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken bazı sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Ar-Ge ekiplerimizdeydi” dedi. 

 

 

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#Türkiye#Mercedes#Eactros

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