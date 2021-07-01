Elektrikli gelecek için adım attı

Koreli üretici Hyundai Assan Başkanı ve CEO’su Sangsu Kim, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamalarda, “Avrupa’da 2030 yılında yalnızca elektrikli araç satılması planları var. Hibrit modeller ile bu dönüşümün ilk adımını attık. Stratejik planlamalarımızı yapıyoruz. Yüzde yüz elektrikli dönüşüm için hazırız” dedi.

STRATEJİK ÖNEM

Türkiye’nin stratejik önemini vurgulayan Sangsu Kim, Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada, “Türkiye Avrupa’ya yakınlığı ve üretim gücü ile önemli stratejik bir nokta. Biz de burada ürettiğimiz araçların yüzde 90’ına yakınını dış pazarlara ihraç ediyoruz. Avrupa otomotiv pazarı da bizim önemli ihracat pazarlarımızdan. Bu doğrultuda oradaki değişimi yakalamamız gerekiyor. Genel müdürlükten bize artık elektrikli versiyonları satmaya başlayacağız hazır olun dendiği anda Türkiye’de elektrikli araç üretimine geçebilecek stratejik altyapımızı hazırladık. Bahsedilen 8 sene oldukça uzun bir süre. Biz çok daha yakın vadede buna hazır olacak şekilde hazırlandık” dedi.

‘DÖNÜŞEMEYEN BATAR’

Türkiye’nin kesinlikle bu elektrifikasyon dönüşümünde hem yan sanayisi hem de ana sanayisi ile önemli rol oynayacağına vurgu yapan Sangsu Kim, “Elektrifikasyon dönüşümünü takip edemeyen teknolojiyi yakalayamayan markalar ve fabrikalar batmaya mahkum olacaktır. Avrupa’da 2030 yılında yalnızca elektrikli araç satılması planları var. Hibrit modeller ile bu dönüşümün ilk adımını attık. Stratejik planlamalarımızı yapıyoruz. Yüzde yüz elektrikli dönüşüm için hazırız” diye konuştu.

GLOBAL MARKALAR 2030’A HAZIRLANIYOR

2030 yılı ile ilgili otomotiv sektörü ciddi elektrifikasyon adımları atarken, dünya çapında o yılda satılacak araçların yüzde 50’sinin ise elektrikli olması bekleniyor. Bu doğrultuda markalar da önemli adımlar atıyor. Bundan bir süre önce Ford, 2030 yılından itibaren Avrupa’daki tüm araçlarının elektrikli modellerden oluşacağını açıkladı. ABD’li üreticinin bu kapsamda 30 ay içerisinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilmiş ve yatırımlar başlamıştı. Ford’un 2 yıl önce Volkswagen (VW) ile yaptığı işbirliği kapsamında, VW’nin elektrikli araç platformu MEB’i elektrikli modellerinde kullanacağı kaydedilirken, İsveç merkezli üretici Volvo da 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.

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