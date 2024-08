Elektrikli araçların ‘en’leri... Hürriyet Türkiye’deki tüm modelleri sıraladı

Haberin Devamı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda yüzde 3.904 oranında artarak 32 bin 777 adetten 131 bin 217 adede çıktı. Bu rakama 300 bin adedin üzerindeki hibrit otomobiller de dahil edildiğinde, yollarda elektrik motoru bulunan otomobillerin sayısı 450 bin adetlere ulaştı. Ağustos 2024 itibarıyla yaklaşık 20 farklı otomotiv üreticisi tarafından satışa çıkarılan yüzde 100 elektrikli otomobil modelinin sayısı ise 40’a yaklaştı. Biz de, bu haftaki Hürriyet Oto’da, Türkiye’deki elektrikli otomobillerin ‘en’lerini çıkardık ve ilk 5 sıralamasına göre listeledik.

678 KM SÜRÜŞ MENZİLİ

Elektrikli araç çözümleri sunan şarjagel.com’un da destekleriyle hazırladığmız araştırmaya göre, kâğıt üzerinde WLTP döngüsünde en yüksek menzilli otomobiller sıralamasının tepesinde 678 km ile Mercedes-Benz EQS ve Porche Taycan yer aldı. Bu iki modeli 667 km ile Mercedes-Benz EQS 580 izlerken, 635 km menzile sahip Skywell ET5 LR v SsangYon Torres EVX dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Bu arada, EcoBest Challenge’ın yaptığı son testlerde, açıklanan WLTP menzil değerlerine en yakın otomobillerin ise ilk 5’te sırasıyla; Audi Q4 Sportback 45 e-Tron, BMW i5 Touring, Kia EV9, Opel Corsa ve Hyundai Kona olduğunu belirtmekte fayda var.

EN ÇOK SATAN TOGG T10X

Ocak-Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli 14.248 adetle Togg T10X olurken, bu modeli 3.502 adetle Tesla Model Y, 2.597 adetle SsangYong Torres EVX, 1.671 adetle BMW 5 Serisi ve 1.579 adetle BMW X1 takip etti. Brüt batarya kapasitesi en yüksek olan otomobiller de; 108 kWh ile Mercedes-Benz EQS 580, 106 kWh ile Audi Q8 E-Tron, 105.2 kWh ile BMW iX, 105.7 kWh ile BMW i7 ve 105 kWh ile Porsche Taycan şeklinde sıralandı. Ağustos itibarıyla 0-100 km’s değeri en kısa olan otomobil 2.4 saniye ile Taycan Turbo S olurken, en uygun fiyatlı elektrikli otomobil modeli 892 bin TL ile Dacia Spring olarak gerçekleşti.

‘MENZİL KAYGISI DEVAM EDİYOR’

KISA bir süre önce tüketicilerle yaptıkları bir araştırma sonucunda “Elektrikli Araçlar Tüketici Eğilim Raporu”nu yayınladıklarını belirten Şarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Araştırmaya katılan tüketicilerin çoğunluğu 800 kilometre menzil olması gerektiğini, menzilin bu seviyelere gelmesi ile satın alma yapabileceğini belirtti. Ayrıca tüketicilerin yüzde 80’i sıfırdan yüze şarj dolum süresinin maksimum yarım saat içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguluyor. Bugün Türkiye’de 700 kilometrenin üzerinde menzile sahip herhangi bir elektrikli araç henüz satışta değil” ifadelerini kullandı.

YENİLENEN SORENTO TÜRKİYE YOLLARINDA

KIA’nın SUV segmentindeki amiral gemisi Sorento, yenilenen yüzüyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen kaput tasarımı, belirgin siluetiyle Sorento’ya daha premium bir görünüm sunarken, yeni dikey farlar ve gündüz farları, araca i modern bir imaj kazandırdı. Arka kısımda ise, dikey arka far grafikleri ve yenilenen tampon tasarımı, Sorento’nun güçlü ve sağlam SUV karakterini vurguluyor. 5 ve 7 koltuklu seçeneklere sahip yeni Sorento’nun öncelikle sadece hibrit motor seçeneğiyle sunulacağı belirtildi. 1.6 T-GDI motoru ve 1.49 kWh batarya ile donatılmış bu motor, altı ileri otomatik şanzımanla (6AT) ve 4WD sürüş sistemi ile geliyor. İç mekânda ise12.3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 12.3 inç sürücü gösterge panelinden oluşan çift panoramik entegre ekranlar bulunuyor. Ayrıca head up display, sürücülerin temel araç ve trafik bilgilerini yoldan gözlerini ayırmadan görmelerini sağlıyor. Dijital dikiz aynası ise hem normal bir elektrikli kromatik ayna hem de kamera görüntüsü için bir ekran olarak kullanılabiliyor. Yeni Sorento’nun satış başlangıç fiyatı ise 3 milyon 995 bin TL.

ATIK GİYSİLERDEN OTOMOBİL KOLTUĞU

SKODA’nın ilk tam elektrikli C-SUV modeli Elroq, sürdürülebilirlik konusunda da dikkat çeken özellikler taşıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, yeni Elroq, geri dönüştürülmüş kompozit malzemeler Recytitan ve Technofil dahil olmak üzere gelişmiş sürdürülebilir iç mekân özellikleriyle üretilecek. 2024’ün son çeyreğinde gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle tanıtılacak yeni Elroq’un, koltukları ve döşeme kumaşları geri dönüştürülmüş plastik şişelerle birlikte marka için bir ilk niteliğindeki atık giysilerden üretilecek. Kabininde Studio, Loft, Lodge ve Suite olmak üzere dört farklı tasarım tercihi sunacak Elroq, Loft kabin tasarımında yüzde 78 oranında geri dönüştürülmüş PET’ten, yüzde 16 seviyesinde yeni PET’ten ve ilk kez Skoda modellerinde kullanılan yüzde 6 oranında geri kazandırılmış tüketici sonrası giysilerden elde edilen Recytitan adlı bir malzeme yer alıyor. Elroq’un Lodge kabin tasarımı ise Technofil adlı bir materyal içeriyor. Yüzde 75 oranında geri dönüştürülmüş ECONYL elyaf ve yüzde 25 polyesterden oluşan Technofil materyali, eski balık ağları ve kumaş artıkları gibi kaynaklardan elde ediliyor.

YAKIT MASRAFLARINI DÜŞÜRECEK TEKNOLOJİ

MOTUL, All In One adını verdiği ‘Hepsi Bir Arada’ katkısını Türkiye pazarında satışa sundu. Motul All In One Ultra, 1.000 kilometrede yüzde 9 yakıt tasarrufu sağlarken, emisyon oranını da önemli oranda düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Ayrıca motorda ve yakıt sisteminde 6 aylık koruma sağlayarak, ağır bakım gerektirecek önemli arızaların önlenmesine yardımcı oluyor. Yakıtın oktan sayısını artıran All In One Ultra, yapılan testlerde emisyon değerlerini düşürürken, 1000 kilometrede yüzde 9 yakıt tasarrufu sağladığını gösterdi. Yakıt sisteminde ve motordaki kirli yüzeyleri temizleyip koruma altına alan özel formülü ile otomobilleri ağır bakım masraflarından kurtaran All In One Ultra, 6 ay boyunca etkisini koruyor. Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, “Düzenli kullanımda motorun sürekli olarak fabrikasyon çıkış verilerinde kalmasını sağlayan, tıpkı bir enerji içeceği görevini gören bu etkili ürün, yaptığımız testlerde ağır bakım gerektirecek büyük arızaları önlediğini ve yakıt tüketimini hissedilir derecede düşürdüğünü gösterdi, gerçekten işe yarıyor. Bu etkiler sayesinde emisyon değerleri düşen araçlar, sürdürülebilirliğin de önemli bir parçası oluyor” dedi.