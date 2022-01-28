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Elektrikli araçlara çözüm Ar-Ge’den

#Elektrikli Araçlar#AR-GE#Bursa
Elektrikli araçlara çözüm Ar-Ge’den

Otomotiv sektörüne kauçuk sağlayan Bursalı Elatek, Ar-Ge faaliyetlerini elektrikli araçlara yoğunlaştırdı. Elatek Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çiğdem Değirmencioğlu, “Elektrikli araçlara yönelik tasarım ve üretim aktiviteleri dünyanın güncel Ar-Ge konuları arasında yer alıyor. Biz de Ar-Ge çalışmalarımızı bu alana önceliklendirdik” ifadelerini kullandı.

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AVRUPA Birliği’nin ulaşım sera gaz emisyonlarını 2050’ye kadar 1990 yılındaki sera gaz emisyonu seviyelerinin yüzde 60 altına indirme politikası gibi yeni iklim politikalarının getirilmesi, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların, elektrikli araçlar ile (EV’ler) değiştirilmesini hızlandırdı. Türkiye’nin önemli otomotiv tedarik sanayi şirketlerinden Elatek Kauçuk’un  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çiğdem Değirmencioğlu, “Dünyada güncel Ar-Ge konularından biri olan, elektrikli araçlara yönelik tasarım ve üretim aktiviteleri, şirketimizin de Ar-Ge Merkezi çalışmaları arasında en önemli dereceye konumlandırdığı  faaliyettir. Sürdürülebilir büyümenin en büyük yapı taşı olan Ar-Ge bilinci doğrultusunda, firmamızda inovasyon kültürünün benimsenmesini, inovatif düşünceler ile uluslararası hedef pazarlarımızda Elatek markasının bilinirliğini artırmayı ve ihracatımızı büyütmeyi hedefliyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz” diye konuştu.

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Elektrikli araçlara çözüm Ar-Ge’den

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ

Ar-Ge çalışmalarına yüksek lisans ve lisans mezunlarından oluşan yetkin personel kadrosı ile yön verdiklerinin altını çizen Değirmencioğlu, “Merkezimizde bulunan geniş laboratuvar alt yapımız sayesinde birçok malzeme ve performans testini kendi bünyemizde geçekleştirebiliyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı desteklerini alarak ürün gamımızı genişletiyoruz. Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni ürünlerimiz ile patent tescil sürecini başlatıyoruz. Otomotiv ana sanayiinin önde gelen firmaları ile işbirlikleri gerçekleştirerek dünya standartlarında üretim yapan lider firmalardan biri olmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi aktarabilmek adına üniversite-sanayi işbirlikleri de kuruyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımlar ile dijital dönüşüm yol haritamızın altyapı çalışmalarını oluşturduk, ilerleyen yıllarda Ar-Ge çalışmalarımızın entegrasyonunu tamamlıyor olacağız” şeklinde bilgi verdi.

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KONGRELERE KATILIYOR

Değirmencioğlu şöyle devam etti: “Literatürde yer alan çalışmalar, Ar-Ge merkezimizde yapmış olduğumuz çalışmalarımıza ışık tutmaktadır. Yapmakta olduğumuz geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımız, bilgi ve tecrübelerimizle literatüre katkı sağlamak amacıyla kongre ve sempozyumlara katılım sağlıyoruz. Aynı zamanda sektörde yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilmek ve uyum sağlamak için fuarlara ve seminerlere katılım sağlamaya önem gösteriyoruz.”

‘2017 YILINDA KURDUK’

ELATEK Kauçuk olarak 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe hizmet verdiklerini de hatırlatan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çiğdem Değirmencioğlu şu bilgileri paylaştı: “22.000 metrekare alana kurulu tesisimizde kendi kauçuk karışımını üretebilen, kauçuk hortumların, kauçuk formlu parçaların, plastik şişirme ve ısı ile form verilmiş (termoform) plastik boruların üretimi ve tasarımını, metal boruların soğuk şekillendirmesi, montajı, tasarımı ve üretimini gerçekleştirebilen entegre bir üretim tesisiyiz. Gelişen teknolojiye uyum sağlamak, yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni ürün, malzeme üretimi ve tasarımı yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında Ar-Ge merkezimizi kurduk.”

 

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#Elektrikli Araçlar#AR-GE#Bursa

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