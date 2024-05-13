Elektrikli araçlar araziye çıkıyor... Alman Mercedes 45 yıllık ikonik G-Serisi’ni elektriğin gücüyle daha kabiliyetli yaptı

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ALMAN üretici Mercedes-Benz ilk kez 1975 yılında seri üretimine başladığı ve geride kalan 45 yılda marka için tam anlamıyla bir ikona dönüşen G-Serisi’ni elektrik çağına taşıdı. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip G-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu G 580’nin ilk test sürüşü Fransa’nın Montpellier kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’den Hürriyet’in katıldığı test sürüşü, Alman üreticinin elektrikli araç çağını Off-Road yani zorlu arazi koşulları için nasıl önemli bir fırsata dönüştürdüğünü de ortaya koydu. Öyle ki, dışardan bakıldığında G-Serisi’nin ‘kutu’ tasarımını koruyan ve elektrikli olduğunu neredeyse anlaşılmayan G 580, araziye çıktığında ailenin benzinli (G 500) ve dizel (G 450) versiyonlarından daha kabiliyetli olduğunu otomotiv gazetecilerine kanıtladı.

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4 ELEKTRİKLİ MOTOR

Hatta bunun üzerine çıkarak G 580’e içten yanmalı motora sahip kardeşlerinin yapamayacağı kabiliyetler ekledi. Peki, bunu nasıl yaptı? Tabi ki, elektrik gücünün avantajları ve üzerine fazlaca kafa yorulmuş mühendislikle. Şöyle anlatalım; G 580, her biri 145 beygir güç üreten ve tekerleklerin yakınında konumlanan 4 elektrikli motoruyla toplamda 580 beygir (432 kW) güç ve 1164 Nm torka sahip aktarma organlarıyla birlikte geliyor. Bu güç 3 tonun üzerinde ağırlığa sahip devasa aracı 4.7 saniyede 100 km/s hıza (G 63’ten sadece 0.2 saniye daha yavaş) ulaştırabiliyor.

85 CM’LİK SU GEÇİŞİ

G 580’e üstün Off-Road özelliklerini veren teknolojinin temelinde ise 4 motorun her birinin kendi iki vitesli diş kutusuna sahip olması yatıyor. Değiştirilebilir düşük oranlı şanzıman özelliği sayesinde aracın aktarma organları geleneksel difransiyel kilitlerine ihtiyaç duymuyor. Markanın ismini Low Range koyduğu bu sistem G 580’nin 35 derecelik bir eğimi basitçe kat edebilmesine ve 85 cm derinlikteki sudan normal bir su birikintisinden geçer gibi geçebilmesine olanak sağlıyor.

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473 KM MENZİLİ VAR

Gövdesi bir merdiven şasisi üzerine inşa edilen elektrikli G, gücünü aracın hemen altında konumlanan ve arazide darbelere karşı 26 mm kalınlığındaki karbon malzeme tarafından korunan 116 kWh’lık bataryalardan alıyor. Nikel-Manganez-Kobalt kimyaya sahip bu batarya araca WLTP’ye göre 473 km’ye kadar sürüş menzili sağlıyor. 200 kW’ye kadar hızlı şarjı destekleyen G 580 yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Bu arada, aracın arkasındaki imza niteliğindeki stepne alanının yerinde ise şarj kablolarının koyulabileceği bir alan bulunuyor.

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G 63 AMG KADAR HIZLI FİYATI DAHA UYGUN

EYLÜL ayında Türkiye’de satışa sunulması beklenen G 580 bu yıl sınırlı adette gelebilecek ancak tamamen elektrikli olduğu için muhtemelen yüzde 60’lık ÖTV diliminde konumlanacak. Bu durumda fiyatı yaklaşık 10-12 milyon TL seviyelerinde olacak. Özellikleri bakımından 585 beygir gücündeki G 63 AMG ile karşılaştırılan G 580 bu kapsamda önemli bir fiyat avantajı da sağlayacak. Çünkü, yüzde 220 ÖTV diliminde yer alan G 63 AMG’nin fiyatı 12 Mayıs itibarıyla 19 milyon 242 bin TL. Bu arada en uygun fiyatlı G Serisi, G 400’ün fiyatı da 14 milyon 128 bin TL.

TANK DÖNÜŞÜ YAPIYOR

G 580’deki değiştirilebilir düşük oranlı şanzıman özelliği sayesinde aracın aktarma organları geleneksel difransiyel kilitlerine ihtiyaç duyulmuyor. Markanın ismini ‘Low Range’ koyduğu bu sistem makyajla birlikte diğer G-Serileri’ne de gelen “Offroad Cocpit” kısayolu üzerinden kontrol ediliyor. Buradaki G-TURN özelliğiyle tank dönüşü yapılabiliyor, bu modla araç kendi etrafında yaklaşık 2.5 tur atabiliyor. G-STEERING özelliği ise tek tuşla arka tekerlekleri kitleyerek içten yanmalı araçlara göre çok daha keskin dönüşe imkân tanıyor.

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