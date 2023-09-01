Hürriyet dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA Berlin’de... Adım adım ‘akıllı’ evlere

Haberin Devamı

Bugün Berlin’de başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında yer alan IFA Berlin’e sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve akıllı ev teknolojileri damga vurdu. IFA’nın dün basına özel açılışında, çok sayıda küresel markanın yaşam alanlarını hem daha akıllı hem de daha sürdürülebilir hale getirme amacıyla yaptığı yatırımlar dikkat çekti. Son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında görülen aşırı sıcaklar, seller ve yangınlar tüketici talebinde de sürdürülebilirliği çok daha önemli hale getirirken; markaların bu alandaki çalışmalarının da yoğunlaştığı görüldü. Gelecek bir yıl boyunca kullanılacak teknolojilerin bir anlamda görücüye çıktığı fuarda, pandemi sonrası yaşam alanlarına verilen önemin etkileri ve son yıllarda enerji sektöründe yaşanan krizler de ön plana çıktı.

Haberin Devamı

5 EYLÜL’E KADAR AÇIK

Fuara katılan markaların, tüketici elektroniğinde yapay zekâ alanındaki yenilikçi yaklaşımların yanı sıra kablosuz şarj ürünlerindeki artış da dikkat çekti. Fuara katılan çok sayıda marka, yeni ürün duyurularını da IFA’da gerçekleştirirken; TV, kablosuz hoparlör, robot süpürge ve akıllı ev teknolojisi alanında çok sayıda farklı ürün standlarda yerini aldı. IFA 2023’e Samsung, LG, Lenovo ve Asus gibi küresel markalar katılırken; Apple ve Google ise katılmadı. Bu yıl 99’uncu kez düzenlenen fuar, 5 Eylül’de sona erecek. Fuara bu yıl, 48 farklı ülkeden 2 bin 59 müşterinin katılması bekleniyor. 144 ülkeden gelecek ziyaretçilerin ise 180 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıllarda evlere girecek pek çok akıllı teknolojinin sergileneceği fuarı Hürriyet de yakından takip edecek.

YENİ BAĞLANTILI CİHAZLARINI TANITTI

Samsung Electronics, IFA Berlin’de bağlantılı ev cihazlarına yönelik en yeni teknolojilerini sergiledi. SmartThings vizyonuyla, enerji tasarrufu sağlamaktan güvenliği arttırmaya ve eğlence içeriklerine erişimden günlük yaşamı daha verimli hale getirmeye kadar, tüketicilerin önem verdiği konulara öncelik vermeye dikkat çekilirken; Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun, “SmartThings ekosisteminin, insanların önemsediği bağlantıları daha da fazla kurmasına imkân tanıyacak şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için teknolojideki en son yeniliklerin sunduğu imkânlardan yararlanmaya devam edeceğiz” dedi. Samsung’dan yapılan açıklamada ise “Üst üste 17 yıldır dünyanın bir numaralı TV markası ve 8 yıldır da Türkiye pazarının lideri olan Samsung, Micro LED ekran serisinin tamamını yılsonuna kadar Avrupa’ya sunmayı planlıyor” denildi.

Haberin Devamı

PAKETLERİN YÜZDE 100’Ü GERİ DÖNÜŞÜMDEN

200 milyondan fazla pilin çöpe gitmesini engelleyecek Wi-Fi ile şarj teknolojisi geliştirdiklerine değinen Braun, aynı zamanda su geçirmeyen tablet ve yapay zekâ enerji modeli ile enerji kullanımını yüzde 70’e kadar azaltan çamaşır makinesi ürettiklerini belirtti. Paketlemede de yüzde 100 geri dönüştürülmüş materyal kullanıldığına dikkat çeken Samsung, ayrıca mikrofiberlerin doğaya salınması sorununa çözüm bulmak için küresel okyanus koruma kuruluşu Ocean Wise ve giyim üreticisi Patagonia ile işbirliği yaptı. Less Microfiber Filtre ile çamaşır makineleri kaynaklı mikroplastik emisyonlarını yüzde 98’e kadar azaltan harici bir çamaşır makinesi filtresi ile ilgili IFA’da konuşma yapan Ocean Wise Mikroplastik Çözümleri Müdürü Charlie Cox, konuyla ilgili şunları söyledi: “Less Microfiber™ Filtre gibi inovasyonlar sayesinde, bireylerin ev kaynaklı mikrofiber ayak izini azaltmasını sağlayabiliriz. Bu, okyanuslarımızın bize minnettar olacağı, kolay ve günlük yaşama dayalı bir çözüm.” (Gamze ŞENER/BERLİN)

Haberin Devamı

SMART THİNGS NEDİR

Kullanıcıların bulundukları her yerden evlerini kontrol etmesini sağlayan SmartThings ekosistemi, 285 milyon kullanıcının evlerini ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kişiselleş-tirmesine, tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı ve ev aleti arasında kesintisiz bağlantı kurmasına ve bunları kontrol etmesine imkân tanıyor. Avrupa genelinde ev yaşamının önemi gün geçtikçe artarken; her 10 tüketiciden 7’sinin teknolojinin, günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK ÜRÜNLER

Arçelik, Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da Beko ve Grundig markalarıyla enerji ve su tasarrufunu destekleyen teknolojilerini tanıttı. Sağlıklı yaşam, kalite, sürdürülebilirlik ve akıllı ev aletleri odağında öne çıkan ürünlerini sergileyen Arçelik; Grundig’in yapay zeka teknolojiyle geliştirdiği AI Sense çamaşır makinasını ve Beko’nun enerji verimliliğinde yüzde 35’e varan tasarruf sağlayan teknolojisi Energyspin’i ilk kez IFA’da tanıttı.

Yapay zeka destekli çamaşır makinesi üzerinde iki yıldır çalıştıklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ürünün Ekim ayından itibaren Türkiye ve Avrupa’da satışa çıkacağını açıkladı. Dinçer, “Tüm sektörün konuştuğu sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu yarışına çok önceden girdiğimiz için şanslıyız. 2008 yılından beri bu alanda çalışıyoruz. Yapay zeka destekli ürünümüzü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirmek için çalıştık. Ekim ayında Türkiye’de ve Türkiye’den gönderilmek üzere tüm Avrupa’da satışa başlayacağız” dedi.

Haberin Devamı

YÜZDE 35 AZALTIYOR

Türkiye’de konutlarda elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 50’si beyaz eşyaların tüketiminden geldiğini hatırlatan Can Dinçer, “IFA’da ilk kez tanıttığımız Beko’nun Energyspin teknolojisinde en sık kullanılan çamaşır yıkama programları yeniden tasarlayarak bu programların enerji tüketimini yüzde 35’e varan oranda azalttık” bilgisini verdi. (Şenay BÜYÜKKÖŞDERE/BERLİN)

AVRUPA’NIN ŞARJI İZMİR’DE ÜRETİLİYOR

IFA Berlin’ne ilk olarak 1990’da 100 metrekarelik alanda üç ürün ve beş kişilik ekiplefuara katılan Vestel, bu kez 3 bin metrekarelik standıyla fuarın en büyük katılımcılarından biriydi. Vestel’in görevi yeni devralan CEO’su Ergün Güler, basınla ilk buluşmasında, “Bugün burada 500 kişilik ekip ve bin 500’e yakın ürünümüzle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1990’da standımızda sadece tüplü televizyon vardı bugün teknoloji dünyasının en yenilikçi, rekabetçi ürünleriyle buradayız” dedi. Vestel’in geleneksel yatırım alanlarında bulunmaya devam ettiğini, bu alandaki iddiasını sürdüreceğini belirten Vestel CEO’su tüketici elektroniği, beyaz eşya, elektrikli otomotiv, ekran çözümleri ve yazılım başlıklarında da yatırımlarının devam ettiğinin altını çizdi.

Güler, özellikle son dönemde öne çıkan enerji depolama çözümleriyle ilgili çalışmalara dikkat çekti. Güler, “Batarya ekosistemi odak noktalarımızdan. Eski otomotiv oyuncuları eletrikli araçlara adapte olmakta zorlanıyor ama Amerika, Çin ve Türkiye’de yeni oyuncular bu alanda öne çıkıyor. Biz de Vestel Elektronik olarak elektrikli araç şarj cihazı (EVC) üretiyoruz. Üstelik İzmir’de üretiyoruz. E.ON ve Iberdrola ile yaptığımız anlaşmalar var. İskandinavya ve Benelüx’de de aynı şekilde şarj istasyonlarımız var. Zes’in ana tedarikçisiyiz. Dolayısıyla Avrupa’nın pek çoknoktasında şarj istasyonlarını biz yapıyoruz. Bunların hepsini ihaleyle aldık. Bu alanda daha da büyüyeceğiz” diye konuştu. Güler, evdeki enerji depolama teknolojilerine de yatırım yaptıklarının altını çizdi.(Yasemin SALİH-Berlin)