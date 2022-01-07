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Elektrik faturası desteği ne kadar ve başvurusu nasıl yapılır?

#Elektrik Fatura Desteği#Fatura Desteği 2022
Elektrik faturası desteği ne kadar ve başvurusu nasıl yapılır

Elektrik faturası desteği, dar gelirli aileler için bu yıl da geçerli olacak. Yaşlı aylığı, engelli bakım parası gibi desteklerden faydalanan vatandaşlar, elektrik faturası desteğinden de yararlanabilecek. Peki, elektrik faturası desteği ne kadar ödenecek? İşte, o detaylar

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Elektrik faturası desteği, engelli-yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalanan kişiler için yararlandırılabiliyor. Geçtiğimiz yıl üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 2022 yılında 206 liraya çıkarıldı. Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?
Evde yaşayan kişi sayısıYardım Tutarı (TL)
1-2 kişi103
3 kişi137,33
4 kişi171,67
5 kişi206
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#Elektrik Fatura Desteği#Fatura Desteği 2022

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