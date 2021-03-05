Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın şubat ayında 862 milyon 534 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2021'in aynı döneminde 1 milyar 66 milyon dolara yükseldi. Sektör, 2021'in ilk ayında ise 897 milyon dolar ürün ihracatına imza attı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay şubat ayında yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yüzde 53,1 artış ve 153,8 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 34,7 artış ve 102,9 milyon dolarla Almanya, yüzde 35,3 artış ve 75,2 milyon dolarla Fransa takip etti.

İrlanda'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 224 artarak 23 milyon 596 bin dolara yükselmesi dikkati çekti.



AB ÜLKELERİNE ŞUBAT AYINDA 472 MİLYON DOLARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın şubat ayında AB ülkelerine 361 milyon 317 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 30,9 artışla bölgeye 472 milyon 805 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB'yi, yüzde 44,7 artış ve 187 milyon 140 bin dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.



İHRACATTA EN FAZLA PAYA SAHİP BEŞİNCİ SEKTÖR

Elektrik-elektronik; otomotiv endüstrisi (yüzde 17,4), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 11,5), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 10,4) ve çelik sektörünün (yüzde 8,3) ardından yüzde 7,3 ile ihracattan en fazla pay alan beşinci sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 554 milyon 852 bin dolarla şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 arttı. İhracatta İstanbul'u, 173 milyon 315 bin dolarla Manisa ve 65 milyon 533 bin dolarla Kocaeli takip etti.