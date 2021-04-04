Elektrik-elektronik sektöründen ilk çeyrekte 3,2 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, elektrik-elektronik sektörünün geçen yılın mart ayında 828 milyon 821 bin dolar olan ihracatı, 2021'in aynı döneminde yüzde 51,9 artarak 1 milyar 259 milyon dolara yükseldi.

Sektör, 2021'in ilk çeyreğinde ise toplam 3 milyar 219 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 513 milyon dolar olan elektrik-elektronik ihracatı, bu yılın aynı dönemde 28,1 artış sağladı.

Sektörün ülkeler bazındaki ihracat dağılımına bakıldığında, martta en fazla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,7 artış ve 194,2 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 47,2 artış ve 124,2 milyon dolarla Almanya, yüzde 68,1 artış ve 80,8 milyon dolarla Fransa takip etti.



İTALYA'YA İHRACATTA YÜZDE 155 ARTIŞ

Elektrik-elektronik sektörünün başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatta ciddi artış oldu. İtalya'ya geçen yılın mart ayında 25 milyon dolarlık elektrik-elektronik ürün ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam 2021'in aynı döneminde yüzde 155,7 artarak 63,9 milyon dolara yükseldi.

Benzer şekilde, İspanya'ya yüzde 78,2 artışla 54,2 milyon dolar, ABD'ye yüzde 62,7 artışla 43 milyon dolar, Irak'a yüzde 110,9 artışla 37,7 milyon dolar, İsrail'e yüzde 39,4 artışla 33,8 milyon dolarlık elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge geçen aylarda olduğu gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın mart ayında AB ülkelerine 350 milyon 160 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 59,7 artışla bölgeye 559 milyon 132 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB'yi, yüzde 71 artış ve 233 milyon 460 bin dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.



İSTANBUL'DAN İLK ÇEYREKTE 1,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Elektrik-elektronik; otomotiv endüstrisi (yüzde 17), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 11,8), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 9,8) ve çelik sektörünün (yüzde 9,1) ardından yüzde 7,4 ile mart ayında ihracattan en fazla pay alan 5'inci sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 652 milyon 242 bin dolarla mart ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 arttı. İstanbul'un bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği elektrik-elektronik ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 26,9 artarak 1 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 257 milyon 591 bin dolarla Manisa takip etti. Manisa'dan gerçekleştirilen elektrik-elektronik ürün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6 arttı. Manisa'nın ardından en çok elektrik-elektronik ihracatı Denizli (58,4 milyon dolar) ve Kocaeli'den (57,3 milyon dolar) yapıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara