Elektrik çağrı

YIKICI teknolojiler olarak da adlandırılan geleceğin teknolojileri, otomotiv sektöründe bir devri kapatıp yepyeni bir çağı başlatıyorlar. Aslında on yıllardır gündemde olan ancak Volkswagen’in emisyon skandalı ile birlikte hızlanan dönüşüm, dizel araçların giderek sektör içerisindeki etkisini kaybetmesine sebep oluyor. Çevresel faktörlerin çok daha fazla konuşulmaya başladığı pandemi süreci ile birlikte ise elektrikli araçlara yönelim daha sık gündeme geliyor.

Bu dönüşüm Türkiye’de de hissedilmeye başlandı. Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobil markası TOGG’un hızlı girişi, fabrika hazırlıkları ve yüksek hedefleri ile ses getiren Türkiye otomotiv pazarında ticari alanda da Ford E-Transit gibi yeni elektrikli adımlar atılmaya başlandı. Hem sanayi hem de pazar elektrikli gelecek için dönüşmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” açıklaması yapmıştı.

YÜKSEK POTANSİYEL

Geleneksel otomotiv üreticileri de Türkiye’nin geleceğe dönük bir potansiyel taşıdığını göz önünde bulundurarak elektrikli modellerini pazara sokmaya başladılar. Global markaların Türkiye pazarında satışa sunduğu elektrikli modellerinin sayısı henüz çok fazla olmasa da geçtiğimiz yıla oranla tamamen elektrikli satışlarında ocak-kasım döneminde yüzde 228’e varan bir artış göze çarpıyor. Buna karşın toplam pazar içerisinde halen yüzde 0.1’lik bir kısıma hitap ediyor. Türkiye’de şu anda satışa sunulan elektrikli araçların fiyatları ise 350 bin TL seviyesinden başlayarak, 2 milyon TL seviyesine kadar uzanıyor.

EN UCUZ PORSCHE EN PAHALI ELEKTRİKLİ

PORSCHE’NİN Türkiye pazarında satışa sunduğu en uygun fiyatlı modeli; yüzde 100 elektrikli Taycan. Markanın tamamen elektrikli ilk spor otomobili, Taycan 4S, Turbo ve Turbo S olmak üzere farklı versiyonlar ile Türkiye pazarına giriş yaptı. 320 kW (435 beygir) güç üretebilen 4S, 460 kW (625 beygir) gücü ile Turbo ve kalkış kontrolü sistemi ile 750 beygire kadar güç üretebilen Turbo S ile satışa sunulan Porsche Taycan, Türkiye’de satılan en pahalı elektrikli otomobiller arasında. 1.4 milyon TL başlangıç fiyatıyla, opsiyonel paketleri ve motor seçenekleri ile 2 milyon TL barajını aşabiliyor. Porsche Türkiye’nin açıklamasında, “2020 sonuna kadar 6.7 milyon TL yaklaşık yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz” denildi.

11 AYDA ÜRETİM % 13, İHRACAT % 28 AZALDI

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-kasım döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet, otomobil üretimi yüzde 14 azalarak 762 bin 743 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 181 bin 360 adete ulaştı. Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu. 11 ayda 23.1 milyar dolar ihracat yapan otomotiv, toplam ihracattan yüzde 15 pay alarak ilk sırada yer aldı.

HEM ARAZİCİ HEM ŞIK

TİCARİ araç üreticilerinden Isuzu, pick-up segmentindeki modeli D-MAX’ı yenileyerek Türkiye pazarına sundu. 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen model, tüm versiyonları ile 800 mm sudan geçebilme kabiliyetine kavuştu. Off-road severlerin pikap araçlara yönelmesini de göz önünde bulunduran İsuzu, yenilenen modelinin 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonlarına eklenen kilitli diferansiyel sayesinde bu alanda da tercih sebebi olmayı hedefliyor. 9 inç dokunmatik multimedya, Apple Car Play ve Android Auto, gibi özellikler de sunan model, SUV konforu sunma konusunda iddialı.

83 MİLYON LİTRE KARBON NÖTRLENDİ

Önde gelen otomotiv, akaryakıt ve madeni yağ üreticileri birlikte çalışarak özel üretim yapmaya devam ediyor. Bu konuda önemli markalardan Castrol ve Ford birlikteliklerini araçlara özel sıvılar üretmenin ötesine taşıyor. Castrol ve Ford’un bir asrı geçen iş birliği binek ve ağır vasıta araçlara özel geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle perçinleniyor. Ortak mühendislikle ürünleri uzun motor ömrü, yakıt tasarrufu ve daha az karbon salımı sağlıyor. Karbon nötrleme programıyla 5 yılda 83 milyon litre karbon salımı nötrlendi. Bu, her yıl 15 bin kilometre yol yapan yaklaşık 20 bin benzinli aracın karbon salım miktarına eşit. Bununla birlikte motorsporları ortaklığı devam ediyor.

ÇEVRECİ MOTOR, ÇEVRECİ MALZEMELER

İLK kez 2012 yılında Paris’te tanıtılan ZOE, Avrupa’da 60’tan fazla ödül ile markanın elektrikli araç geliştirme stratejisinin önemli bir kilometre taşı. Her AC (alternatif akım) terminalinden 22 kW’a kadar güç alabilen ZOE, halka açık alanlardaki noktalarda en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliğine sahip.Renault, ‘Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili’ unvanını taşıdığını vurguladığı yeni ZOE’nin, üçüncü neslini aralık ayına özel 349 bin 900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli motorunu ve çevre dostu malzemeler ile üretilen ZOE’de, tüm malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler kullanılarak üretildi.

GÜMÜŞ OKLAR ELEKTRİKLENDİ

MERCEDES, elektromobilite teknolojileri ile EQ markasını, ilk kez 2016 Paris Fuarı’nda tanıtmıştı. 2020 Aralık ayı itibariyle de Türkiye pazarına elektrikli modeli EQC ile giriş yapan ‘Gümüş Ok’ lakaplı markanın yeni modelinin satış fiyatı 966 bin TL. Daimler bünyesindeki yeni bir mobilite döneminin başlangıcını simgeliyor. Kalbindeki iki elektromotor 300 kW (408 beygir) güç üretebiliyor. NEDC normuna göre yaklaşık 462 kilometrelik bir menzile imkân tanıyan model hızlı şarj istasyonlarında 40 dakikada yaklaşık şarj edilebiliyor. EQC 400 4MATIC, araç fiyatına dahil olarak Mercedes-Benz marka Wallbox duvar tipi şarj ünitesi de sunuyor.

MİNİ’NİN İLK SERİ ÜRETİM ELEKTRİKLİSİ



GÜNCEL Mini 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen Mini Electric, Türkiye pazarında satışa sunulan bir başka elektrikli model. 184 beygir güce, 270 Nm torka sahip model, 0’dan 100 kilometreye 7.3 saniyede ulaşıyor. Karakteristik Mini özelliklerini koruyan elektrikli model, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Bataryaların da etkisiyle Mini Cooper S 3 Kapı’ya göre 145 kilogram daha ağır olan Mini Electric, 211 litrelik bagaj hacmine sahip. Koltuklar yatırıldığında ise bu rakam 731 litreye kadar çıkıyor. çevre dostu teknolojisiyle ‘’Urban Green Car Of The Year’’ ödülünün sahibi olan model, Türkiye’de Borusan bayilerinde 405 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.