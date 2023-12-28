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Ekonomiye güven aralıkta arttı

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#TÜİK#Ekonomi#Güven
Ekonomiye güven aralıkta arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 12:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralık ayında aylık yüzde 1,1 artarak 96,4 olduğunu açıkladı.

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TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre kasım ayında 95,3 olan ekonomik güven endeksi, aralıkta yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerlerini aldı.

Ekonomiye güven aralıkta arttı

 

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#TÜİK#Ekonomi#Güven

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