Ekonomiye 520 milyar TL destek

Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 384.3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi 135.6 milyar TL’ye ulaşırken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İş Bankası, yılın birinci çeyreğinde, toplam mevduat hacmini 382.1 milyar TL düzeyine çıkardı. Banka, 2021 yılının ilk çeyreğinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda 2.4 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, “Faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın ve müşterilerilerimizin sağlığını, paydaşlarımızın ve ülkemizin menfaatlerini önceliklendirerek sürdürürken; yenilikçi anlayışımızla, istihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, ticarete ve sanayiye destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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