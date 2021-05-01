Ekonomiye 359 milyar liralık kredi desteği

Akbank’ın 2021 birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Toplam mevduatımız 310 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 517 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 529 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

Binbaşgil, “Sendikasyon kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız, maliyetlerini Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde tutmayı başararak, sendikasyon işlemini 18 ülkeden 35 bankanın katılımıyla gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 8 yeni banka da bu işleme katıldı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon işlemimizle paydaşlarımız için iyi bir örnek oluşturduk. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sektöre öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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