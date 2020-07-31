'Türkiye’nin gücünü göstereceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Yaşanan yükselişe dikkat çeken Bakan Albayrak, “Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73.5 iken, temmuz ayında yüzde 11.8 oranında artarak 82.2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Berat Albayrak paylaştığı grafikte ekonomik güven endeksinin son 4 aydaki yükselişine de dikkat çekti. Nisan ayında 51.3 olan ekonomik güven endeksi, mayısta 61.7, haziranda 73.5 oldu ve temmuz ayında da 82.2’yi gördü.

Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

SEKTÖREL ETKİ

Endeks bu ay haziran ayına göre yüzde 11.8 artarak 82.2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 yükselerek 66.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artışla 94.6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11.6 artarak 87 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise temmuz ayında yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerine geriledi.