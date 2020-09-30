Ekonomik güven endeksi yükselişte

Ekonomi yönetimince alınan önlemler ve sağlanan desteklerle hızlı bir toparlanma sürecine giren endeks, üst üste 5’inci ayda yükselerek eylülde 88.5’e ulaştı. Endeks ocakta ve şubatta 98.3, martta 93.1, nisanda 52.4, mayısta 62.7, haziranda 73.5, temmuzda 83.1 ve ağustosta 85.9 seviyesindeydi. Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yurtiçinde mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirler ve yaşanan belirsizlik ortamı nedeniyle güven endeksinin aşağı yönlü seyir izlediğini söyledi. Sonraki dönemde salgına yönelik önlemlerin gevşetilmesi, iş yerlerinin yeniden açılması ve küresel çapta aşı çalışmalarında somut adımların atılmasıyla endekste dipten dönüşün gerçekleştiğini ifade eden Ak, şunları kaydetti: “Ekonomilerin gelecek dönemde kapanmayacağının sinyalinin verilmesi ve salgının bitmesine yönelik beklentiler endekslere yukarı yönlü katkı sağlıyor.”