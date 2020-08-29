Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.4 yükselerek 85.9 değerine çıktı... Ekonomiye güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi faaliyetlerde ve sosyal hayatta olumsuzlukları beraberinde getirdi. Salgın sürecinde alınan önlem ve kısıtlamalar ekonomik verilere yansıdı. Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan tedirginlik nisanda ekonomik güven endeksinin 51.3’e kadar gerilemesine yol açtı. Ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler ve sağlanan desteklerin etkisiyle hızlı bir toparlanma sürecine giren endeks, üst üste 4’üncü ayda yükselerek ağustosta 85.9’a çıktı. Endeks ocakta 97.1, şubatta 97.5, martta 91.,8, nisanda 51.3, mayısta 61.7, haziranda 73.5, temmuzda 82.2 seviyesindeydi.

ENDEKSLERDE ARTIŞ

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5.8 artarak 105.2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 yükselerek 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artışla 94.9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.3 azalarak 85 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2.2 azalarak 59.6 değerine düştü.

‘V’ ŞEKLİNDE TOPARLANMA

Öte yandan temmuz ayında açıklanan göstergeler de ekonomideki dipten dönüşü ve ‘V’ şeklindeki toparlanmayı gözler önüne serdi. Toparlanmanın ilk sinyalleri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nde (PMI) görüldü. Nisan ayında 33.4’e kadar gerileyen endeks haziranda 53.9’a ulaştı. Endeks temmuzda 56.9’a çıkarak Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomideki toparlanma ihracat rakamlarına da yansıdı. İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8.3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ihracat yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 düşüşle 13 milyar 553 milyon dolar olmuştu.

ÇARKLAR TEKRAR DÖNDÜ

Ekonomi yönetimin attığı adımlar sanayide çarkların tekrar dönmesini sağladı. Salgının etkisiyle nisanda yüzde 30.2’lik düşüş gösteren sanayi üretim endeksi, mayıs ve haziranda yüzde 17’nin üzerinde aylık yükseliş kaydetti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de nisandaki sert düşüşün ardından mayıs ve haziranda toparlandı. Endeks, nisanda yüzde 25.4 gerilemişti.

‘BATTIK, BİTTİK LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksteki yükselişe dikkati çekti. Albayrak, şunları kaydetti: “Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam.”

İHRACATÇILARA HAYIR GETİRSİN

Bakan Albayrak, 30’un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank’ın ‘Katılım Finans Sistemi’ prensipleri ile çalışan ürününü devreye almasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank’ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. “Katılım Finans Sistemi’ ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin.”

OLUMLU KATKI YAPACAK

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da, AA muhabirine, ekonomik güven endeksinde görülen artışın imalat, hizmet ve perakende sektöründeki toparlanmadan kaynaklandığını söyledi. Haziranda normalleşme sürecinin başlamasıyla imalat sanayisinde görülen yükselişlerin sanayi üretimini artırdığını ifade eden Demirkol, şunları kaydetti: “Hizmet ve perakende sektöründeki istihdam artışları büyümeye olumlu katkı yapacak. Muhtemelen 3’üncü ve 4’üncü çeyrek büyüme rakamlarının yüksek gelmesiyle ekonomik güven endeksindeki çıkış devam edecek. Tarım ve teknoloji sektörünün imalat tarafındaki toparlanma ve büyümeyle Türkiye’de artık dipten dönüşün başladığını söyleyebiliriz.”

ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısının gerçekleştirildiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah.”