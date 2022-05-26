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Ekonomik güven endeksi arttı

#Ekonomik Güven Endeksi#Piyasa#Ekonomi
Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomik güven endeksinin yüzde 96,7 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

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#Ekonomik Güven Endeksi#Piyasa#Ekonomi

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