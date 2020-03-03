Ekonomi dünyası tek ses

Ekonominin farklı alanlarını temsil eden 30 sivil toplum kuruluşu, meslek kuruluşu ve konfederasyon İdlib için bir araya geldi ve ortak açıklama yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklama Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. Hisarcıklıoğlu, “Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz” dedi. Açıklama sonrasında ise Türkiye’deki 7 bölgeyi temsilen Batman, Denizli, Edirne, Van, Trabzon, Hatay ve Gaziantep’teki STK temsilcilerine bağlanıldı.

Türk-İş, TİSK, TZOB, TÜSİAD

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜSİAD Başkan Yardımıcısı Bahadır Balkır, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ın da yer aldığı basın açıklamasına, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk” sözleriyle başladı. Hisarcıklıoğlu tarafından okunulan ortak metinde şu ifadelere yer verildi: “Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA KENETLENDİK

Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir Bahar Kalkanı harekâtıyla ödemeye de başlamıştır Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız.”

Açıklama yapan 30 STK

ASKON, DEİK, HAK-İŞ, KAGİDER, Memur-Sen, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜSİAD, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, TÜED, TESK, TÜGİAD, TÜGİK, TİM, TİKAD, Türk-İş, TİSK, Kamu-Sen, TMB, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRMOB, TÜRSAB, TTYD, TZOB, Yased, Türkiye Noterler Birliği.