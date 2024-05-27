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EKK toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#EKK#Cevdet Yılmaz#Ekonomi
EKK toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 11:57

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

OVP GELİŞMELERİ ELE ALINACAK

Orta Vadeli Program'ın (OVP) reform eylemlerine ilişkin 2024 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli üzerinde durulacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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#EKK#Cevdet Yılmaz#Ekonomi

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