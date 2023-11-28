EKK: İstikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz

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EKK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 3 saat 5 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

'İSTİKRARLI BÜYÜME MODELİ HEDEFLİYORUZ'

2023 yılının 6'ncı EKK toplantısının yapıldığı belirtilen açıklamada, "Kasım ayı başında 5 yıllık kalkınma hedeflerimizi ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifiyle hazırlanan uzun vadeli kalkınma stratejimize yön verecek olan 12'nci Kalkınma Planı'nı yayımladık. Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli, uygulamayı hedefliyoruz" denildi.

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'MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI ELE ALINDI'

12'nci Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme sürecinin toplantıda ele alındığı kaydedilerek, "Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanacak olan 3 aylık izleme raporları EKK'da düzenli olarak değerlendirilecektir. Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşülmüştür. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkanlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Eğitim, istihdam, üretim ilişkisini güçlendirmek ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliği oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.