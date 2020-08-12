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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

EIA 2020 küresel petrol talebi öngörüsünü yükseltti

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EIA 2020 küresel petrol talebi öngörüsünü yükseltti
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ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) 2020 yılı petrol talep öngörüsünü günde ortalama 7.0 milyon varil yükseltti.

Kısa Vadeli Enerji Görünümü (Short-Term Energy Outlook - STEO) raporunda yer alan verilere göre EIA küresel petrol talebinin, 2019 yılına göre 8.1 milyon varil düşüşle, 2020 yılında günde ortalama 93.1 milyon varile inmesini bekliyor.

ABD’nin resmi kuruluşu EIA ayrıca, 2020 yılına ilişkin petrol üretim öngörüsünü de 370,000 varil düşüşle günde ortalama 11.3 milyon varile indirdi.

EIA’nın STEO raporunda, "Covid-19 ile ilgili gevşeme ve ekonomiyi yeniden açma çabaları gelişmeye devam ettiği için, Ağustos raporundaki öngörüler, giderek artan belirsizliklerin etkisinde kalmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile ilgili azalan ekonomik aktivite 2020’de enerji talebinde ve arz modellerinde değişikliklere neden oldu" denildi.

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