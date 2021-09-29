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Eğitim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 5'e katlandı

#Eğitim Sektörü#Yatırım#Sektör Bilançoları
Eğitim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 5e katlandı

Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2011-2020 döneminde 5 katına çıkarak 44,1 milyar liraya ulaştı.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları son 10 yılda düzenli artış gösterdi. Bu firmaların varlıkları 2011'de 8,7 milyar lira seviyesindeydi. Takip eden yıllarda varlıklarını artıran firmaların aktif büyüklükleri 2015'te yaklaşık 20 milyar liraya, 2019'da 38,2 milyar liraya, 2020'de de 44,1 milyar liraya ulaştı.

Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda 5 katına çıktı. Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da artış görüldü. Firmaların 2011'de 3,3 milyar lira olan öz kaynakları 2020'de yaklaşık 9 milyar liraya yükseldi.

SATIŞLAR 4,6 KATINA ÇIKTI
Öte yandan, bu firmaların 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2011'de 6,5 milyar lira iken 2020'de yüzde 315 artışla yaklaşık 27 milyar lira oldu. Firmalarca yurt içine yapılan satışlar 6,3 milyar liradan 25,9 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 46,3 milyon liradan 232 milyon liraya çıktı.

Ayrıca eğitimle ilişkili olan "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi. Anılan firmaların varlıkları 10 yılda 243,3 milyar liradan 874,1 milyar liraya ulaştı.

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#Eğitim Sektörü#Yatırım#Sektör Bilançoları