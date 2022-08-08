Edirne’de ‘Bulgarca’ tabela tartışması

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Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkânların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkânlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı. Bulgarca tabelaların artması şehirde tartışma yaratırken, konu Edirne Belediyesi meclis toplantısında da gündeme geldi.

BAŞKAN ‘KARŞIYIZ’ DEDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bazı afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, “Özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık. Tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili olarak belediyede bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun mevzuat anlamında çalışma yapmasını, gerekirse uzmanları dinlemesini ve önümüzdeki aylarda bu konuda bir karar almamızı öneriyorum. Burada her partinin de olmasını arzu ederim. Eylüle yetişirse iyi olur, yetişmezse ekim ayı da olur. Bu konuda şehrimizin bir düzenlemeye ihtiyacı var. Çünkü milletin ortak değerlerinden en başta geleni dildir. Dilinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz" dedi.

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ESNAFTAN TEPKİ GELDİ

Esnaf ise Bulgarca tabelalarla ilgili Belediye Başkanı Gürkan’la aynı görüşte değil. Şehirdeki esnaflardan Metin Barmanbay, “Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. En çok reklam vergisini metrekare bazda kuruşu kuruşuna ödeyen esnafız. Evimin sağı-solu önü-arkası çukurlarla doluyken; zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin” şeklinde konuştu. Başkan Gürkan'ın 2019 yılbaşında şehirdeki panolara Bulgarca ve Yunanca kutlama mesajları verdiği iddia eden Barmanbay, “Hem Bulgarca hem Yunanca ve içinde bir tane Türkçenin olmadığı reklam afişlerini astıran da sevgili belediye başkanımızdı. Hatırlamak lazım hatta Edirne de geçmiyordu. Yunancanın içerisinde Edirne yazabilirdi. Çok gereksiz gördüm. Başka yapacak iş mi yok başkanım?” diye sordu.

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‘BİZCE SAYILARI DAHA DA ARTMALI’

Bulgaristan’dan gelen Gülhan Ali ise, Bulgarca tabelaları olumlu olduğunu belirterek, “Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyor. Çok insan Türkçesini bilmedikleri için ne okuduklarını anlıyor ne de aradıklarını buluyor. Çok daha güzel olmuş. Burasının esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bilgi almak için çok daha iyi, daha fazlasını da yapmalı. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemeyi bilmiyorlar, zorlanıyorlar. Bence azaltılmasın, artsın” dedi.