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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eczanelere 5 litre etil alkol izni

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Eczanelere 5 litre etil alkol izni

Sağlık Bakanlığı, eczacıların talebi üzerine, 81 ile yazı göndererek, majistral ilaç yapımında da kullanılan etil alkolün ecza depolarından aylık azami 5 litre olarak temin edilebileceğini açıkladı.

Kaçak içki üretimini engellemek için bu oran daha önce iki litreye indirilmişti. Sağlık Bakanlığı etil alkol ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, alkol fiyatlarının artmasıyla birlikte tüketimi artan hatta kaçak içki üretimi için kullanılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında eczanelerde kullanımı dışında satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde cezai işlem yapılacağı uyarısında bulunulan etil alkolün kotasını artırdı. Kurum Başkan Yardımcısı Elif Hilal Vural tarafından 3 Ağustos 2021 tarihinde gönderilen yazıda, “İlgili kanun ve yönetmelik gereğince eczanelerde majistral ilaç yapımında kullanılmak üzere tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün ecza depolarından aylık azami 5 litre temin edilebileceği, temin edilecek tıbbi amaçlı etil alkolün yalnızca bu amaçla kullanabileceği, tıbbi amaçlı etil alkolün eczanlerden satışının yapılamayacağı, eczanelerde ortam temizliği için tıbbi kullanım amaçlı etil alkol yerine, genel kullanım amaçlı etil alkolün de kullanılabileceği, eczanelerce majistral ilaç yapımında kullanılan tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sarf edilen miktarının yapılacak olan eczane denetimlerinde ibraz edilmesi gerektiği” denildi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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