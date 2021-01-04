Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması





EYLEM ÖZGÜR

İş yaşamına 1999 yılında Aselsan’da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür, Eczacıbaşı Topluluğu’na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 2005-2013 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Özgür, 2013-2019 yılları arasında tüm Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı ve 2016-2018 yılları arasında ise bu görevinin yanı sıra Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini yürüttü.

MÜGE SATIR

Çalışma hayatına 1993 yılında Birleşik Alman İlaç’ta Üretim Planlama Uzmanı olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Topluluğu’na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde Proje Uzmanı olarak katıldı. 1997-2006 yılları arasında aynı kuruluşta sırasıyla Üretim Hizmetleri Şefi, Ürün Yöneticisi ve Uzman Ürün Yöneticisi olarak çalışan Müge Satır, 2006-2015 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da sırasıyla Uzman Ürün Yöneticisi, Bölge Yöneticisi, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görev aldı.

AYŞE DİRİK

Kariyerine 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde avukat olarak başlayan İstanbul Barosu’nu üye avukat Ayşe Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu’nda, 2006-2013 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda avukat olarak görev yaptı. Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu’na 2013 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde avukat olarak katıldı.