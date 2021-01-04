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EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması

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Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması
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Eczacıbaşı Topluluğu’nda üç önemli pozisyona, kadın yöneticiler atandı. Topluluğun insan kaynakları grup başkanlığı görevine, daha önce insan kaynakları direktörü olarak görev yapan Eylem Özgür, hukuk başdanışmanlığı görevine halen hukuk danışmanı olarak görev yapan Ayşe Dirik ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürlüğü’ne de daha önce aynı kuruluşta pazarlama ve satış direktörü olarak görev yapan Müge Satır getirildi. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren genel müdürlük görevini vekaleten sürdüren Müge Satır, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle asaleten atanırken, Eylem Özgür 1 Ocak 2021 tarihinde insan kaynakları grup başkanlığı görevine başladı. Ayşe Dirik de 1 Nisan 2021 itibariyle hukuk başdanışmanlığı görevini üstlenecek.

Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması

EYLEM ÖZGÜR
İş yaşamına 1999 yılında Aselsan’da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür, Eczacıbaşı Topluluğu’na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 2005-2013 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Özgür, 2013-2019 yılları arasında tüm Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı ve 2016-2018 yılları arasında ise bu görevinin yanı sıra Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini yürüttü.

Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması

MÜGE SATIR
Çalışma hayatına 1993 yılında Birleşik Alman İlaç’ta Üretim Planlama Uzmanı olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Topluluğu’na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde Proje Uzmanı olarak katıldı. 1997-2006 yılları arasında aynı kuruluşta sırasıyla Üretim Hizmetleri Şefi, Ürün Yöneticisi ve Uzman Ürün Yöneticisi olarak çalışan Müge Satır, 2006-2015 yılları arasında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da sırasıyla Uzman Ürün Yöneticisi, Bölge Yöneticisi, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görev aldı.

Eczacıbaşı’ndan 3 önemli kadın yönetici ataması

AYŞE DİRİK
Kariyerine 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde avukat olarak başlayan İstanbul Barosu’nu üye avukat Ayşe Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu’nda, 2006-2013 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda avukat olarak görev yaptı. Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu’na 2013 yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde avukat olarak katıldı.

 

 

 

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