EBRD’den Türkiye’ye ‘yeşil’ finansman

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Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye sağladığımız finansman 1.5 milyar Euro’yu bulacak, bunun yarısı ise yeşil finansman olacak” dedi. Renaud-Basso, Türkiye’de finansman sağlayacakları projelere ilişkin Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Renaud-Basso, ziyareti kapsamında Gaziantep, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, ekonomi kuruluşları temsilcileri ve diplomatlarla görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

İMALAT SEKTÖRÜ

Renaud-Basso, ziyaret sırasında Türk ekonomisi ve özel sektörün çalışmalarına yönelik EBRD’nin değerlendirmelerini paylaşacağını ifade ederek, “Türkiye, 2009’dan beri 14 milyar Euro’dan fazla yatırımla EBRD’nin en fazla faaliyet gösterdiği ülke. Türkiye’deki yatırımın yarısı ülkenin düşük karbon ekonomiye geçişini şimdiden destekliyor. Bugüne kadar 175 proje aracılığıyla 6.6 milyar Euro yeşil finansman sağladık. Yıllık yatırımların da neredeyse yarısı ülkenin yeşil programını destekliyor. Ancak doğru politikalarla finansmanımızı artırabiliriz ve diğer kaynaklardan yatırım çekilmesini sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’ye bu hafta yapacağı ziyarette, imalat sektöründen öncü bir şirkete 150 milyon Euro’luk kredi sağlamak üzere imza atacaklarını belirten Renaud-Basso, “Bu finansmanın bir kısmı, Kredi Piyasası Birliği’nin yeşil kredi ilkelerine göre yapılandırıldı ve Türk imalat sektörüne yönelik onaylanan ilk yeşil kredi olacak” dedi.

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KADIN GİRİŞİMCİLER

EBRD Başkanı, kentte güneş enerjisinin şehir şebekesine entegre edilmesi, Ankara ve İstanbul’da düşük karbonlu toplu taşımanın geliştirilmesi projeleri ile Mersin’deki eski otobüs filosunun çevre dostu araçlarla değiştirilmesine yönelik sağlayacakları 15 milyon Euro’luk finansman paketi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bu projelerin EBRD’nin Türkiye’nin yeşil dönüşümünü desteğinin birkaç örneği olduğunu ve benzer birçok projenin daha desteklenebileceğini ifade eden Renaud-Basso, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye sağladıklarını finansmanın 1.5 milyar Euro ulaşacağını ve bunun yarısının da yeşil finansman olacağını dile getirdi. Öte yandan EBRD, Türk bankaları tarafından kadın girişimcilerin şirketlerinde kullandırılmak üzere 600 milyon Euro’luk finansman desteği sağlanacağını da duyurdu.

‘CESUR GEÇİŞLER BEKLİYORUZ’

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“Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında Türkiye’ye sağlayacağımız 500 milyon Euro, Türkiye’de düşük karbonlu yatırımları artırma çabalarımızın bir parçası” diyen Renaud-Basso,”Yönetim kurulumuzun bu finansmanı 24 Kasım’da onaylaması bekleniyor. Daha sonra bu fon özel sektörü, belediyeleri, enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir projelerine yatırım yapmak isteyen haneleri finanse etmek için Türk bankaları veya finansal kiralama şirketlerine aktarılacak” şeklinde konuştu. Renaud-Basso, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’den ulusal katkı beyanlarını güncellemesini ve uzun dönemli stratejik plan oluşturmasını beklediklerini vurgulayarak, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70’inin enerji kullanımından kaynaklandığını aktardı. Elektrik üretim sektörü, ulaştırma ve tarımda karbonsuzlaşmanın sağlanması adım atılması gerektiğini belirten Renaud-Basso, “Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara daha cesur bir geçiş yapılmasını bekliyoruz. Enerji yoğun sektörlerin emisyonlarını gözden geçirerek düşük karbonlu bir yol haritasına uyum sağlamasını umuyoruz” diye konuştu.