EBRD’den Türkiye’ye ‘yeşil’ finansman

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Her şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndüHer şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı! Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?#Organize Suç
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Gündeme bomba gibi düştü Şenol Güneş ve Fenerbahçe...Gündeme bomba gibi düştü! Şenol Güneş ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz BeyLütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?#Lütfü Türkkan
İYİ Partiden Lütfü Türkkanı kurtarma operasyonuİYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ı kurtarma operasyonu#Lütfü Türkkan
İşte 3. doz aşının yan etkileri... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladıİşte 3. doz aşının yan etkileri... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! #Kovid Aşısı
Fakülte birincisine pardon Onurum zedelendi diyerek mahkemeye başvurduFakülte birincisine pardon! 'Onurum zedelendi' diyerek mahkemeye başvurdu#Işık Üniversitesi
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Hürriyete konuştular... O iddialara yanıtHürriyet'e konuştular... O iddialara yanıt! #Fahriye Evcen
Akılalmaz tüp bebek skandalı Acı gerçeği DNA testi ortaya çıkardıAkılalmaz tüp bebek skandalı! Acı gerçeği DNA testi ortaya çıkardı#Tüp Bebek
Yüzbinlerce esnaf bu yasayı bekliyor: Faturalara sıkı takip Cezalar artıyor... Bunu yapan yandıYüzbinlerce esnaf bu yasayı bekliyor: Faturalara sıkı takip! Cezalar artıyor... Bunu yapan yandı#Sahte Fatura
Sevgilisiyle Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştıSevgilisiyle Türkiye'ye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı#Halsey
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
23 yaş küçük sevgili aileye girdi23 yaş küçük sevgili aileye girdi#Bilge Öztürk
En şanssız korona hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendiEn şanssız korona hastası: Yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrendi#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

EBRD’den Türkiye’ye ‘yeşil’ finansman

#EBRD#Odile Renaud-Basso#Ekonomi
EBRD’den Türkiye’ye ‘yeşil’ finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 için net sıfır emisyon hedefini belirlemesine yönelik adımlarının yatırımları artıracağını belirterek, “Türk yetkilileri ve özel sektörüne, EBRD’nin iklim finansmanından yararlanmaya devam edecekleri konusunda güvence vermek istiyoruz.

Haberin Devamı

Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye sağladığımız finansman 1.5 milyar Euro’yu bulacak, bunun yarısı ise yeşil finansman olacak” dedi. Renaud-Basso, Türkiye’de finansman sağlayacakları projelere ilişkin Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Renaud-Basso, ziyareti kapsamında Gaziantep, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, ekonomi kuruluşları temsilcileri ve diplomatlarla görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

İMALAT SEKTÖRÜ

Renaud-Basso, ziyaret sırasında Türk ekonomisi ve özel sektörün çalışmalarına yönelik EBRD’nin değerlendirmelerini paylaşacağını ifade ederek, “Türkiye, 2009’dan beri 14 milyar Euro’dan fazla yatırımla EBRD’nin en fazla faaliyet gösterdiği ülke. Türkiye’deki yatırımın yarısı ülkenin düşük karbon ekonomiye geçişini şimdiden destekliyor. Bugüne kadar 175 proje aracılığıyla 6.6 milyar Euro yeşil finansman sağladık. Yıllık yatırımların da neredeyse yarısı ülkenin yeşil programını destekliyor. Ancak doğru politikalarla finansmanımızı artırabiliriz ve diğer kaynaklardan yatırım çekilmesini sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’ye bu hafta yapacağı ziyarette, imalat sektöründen öncü bir şirkete 150 milyon Euro’luk kredi sağlamak üzere imza atacaklarını belirten Renaud-Basso, “Bu finansmanın bir kısmı, Kredi Piyasası Birliği’nin yeşil kredi ilkelerine göre yapılandırıldı ve Türk imalat sektörüne yönelik onaylanan ilk yeşil kredi olacak” dedi.

EBRD’den Türkiye’ye ‘yeşil’ finansman

Haberin Devamı

KADIN GİRİŞİMCİLER

EBRD Başkanı, kentte güneş enerjisinin şehir şebekesine entegre edilmesi, Ankara ve İstanbul’da düşük karbonlu toplu taşımanın geliştirilmesi projeleri ile Mersin’deki eski otobüs filosunun çevre dostu araçlarla değiştirilmesine yönelik sağlayacakları 15 milyon Euro’luk finansman paketi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bu projelerin EBRD’nin Türkiye’nin yeşil dönüşümünü desteğinin birkaç örneği olduğunu ve benzer birçok projenin daha desteklenebileceğini ifade eden Renaud-Basso, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye sağladıklarını finansmanın 1.5 milyar Euro ulaşacağını ve bunun yarısının da yeşil finansman olacağını dile getirdi. Öte yandan EBRD, Türk bankaları tarafından kadın girişimcilerin şirketlerinde kullandırılmak üzere 600 milyon Euro’luk finansman desteği sağlanacağını da duyurdu.

‘CESUR GEÇİŞLER BEKLİYORUZ’

Haberin Devamı

“Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında Türkiye’ye sağlayacağımız 500 milyon Euro, Türkiye’de düşük karbonlu yatırımları artırma çabalarımızın bir parçası” diyen Renaud-Basso,”Yönetim kurulumuzun bu finansmanı 24 Kasım’da onaylaması bekleniyor. Daha sonra bu fon özel sektörü, belediyeleri, enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir projelerine yatırım yapmak isteyen haneleri finanse etmek için Türk bankaları veya finansal kiralama şirketlerine aktarılacak” şeklinde konuştu. Renaud-Basso, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’den ulusal katkı beyanlarını güncellemesini ve uzun dönemli stratejik plan oluşturmasını beklediklerini vurgulayarak, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70’inin enerji kullanımından kaynaklandığını aktardı. Elektrik üretim sektörü, ulaştırma ve tarımda karbonsuzlaşmanın sağlanması adım atılması gerektiğini belirten Renaud-Basso, “Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara daha cesur bir geçiş yapılmasını bekliyoruz. Enerji yoğun sektörlerin emisyonlarını gözden geçirerek düşük karbonlu bir yol haritasına uyum sağlamasını umuyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EBRD#Odile Renaud-Basso#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Karakutu Cafer

Karakutu Cafer

#Çiftlik Bank
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...

Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'

#Uzay