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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2021 yılı için 8,4 milyar liralık bütçe

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Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2021 yılı için 8,4 milyar liralık bütçe
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Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2021 yılı bütçesinden alacağı pay 8,4 milyar lira olarak belirlendi.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 8 milyar 436 milyon 256 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 900 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.
Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 924 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna  (EPDK) 323 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaklaşık 408,7 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 224,2 milyon lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 150 milyon lira, Rekabet Kurumuna 137,5 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 184,6 milyon lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna yaklaşık 56 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yaklaşık 59 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 69,3 milyon lira kaynak sağlanacak.

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