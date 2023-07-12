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Düzce'ye 2 milyon liralık kaynak aktarıldı

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#Düzce#Yardım#Mahinur Özdemir Göktaş
Düzceye 2 milyon liralık kaynak aktarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Sel felaketinin ardından Düzce’ye 2 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Düzce’de 9 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400’ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirterek, “Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardık” dedi.

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#Düzce#Yardım#Mahinur Özdemir Göktaş

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