‘Duvarları yıkan’ teknoloji

Salgın döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitime olan eğilimin artmasıyla vatandaşların kullandığı internetin kalitesi de kritik bir öneme sahip oldu. Son derece önemli bilgilerin anlatıldığı dersler, sınavlar ve eğitimlerin yanı sıra uzaktan bağlantı yapılan kritik toplantı ve sunumlar uzun bir süredir evlerden idare ediliyor. Durum böyle olunca tüketiciler de kullandıkları internet için ödedikleri paranın hakkını görmek istiyorlar. Ancak Türkiye özellikle fiber altyapı noktasında dünyada hâlâ istenilen noktada değil.

FİBER ALTYAPI ZAYIF

Fiber yatırımların hızlıca tamamlanması gerektiğini ve Türkiye’de de kullanıcıların daha hızlı internet imkânına kavuşmasını istediklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’de fiber altyapısı zayıf. Wi-Fi 6 teknolojisi ile kullanıcılar çok daha kaliteli ve hızlı hizmete kavuşabilir ancak fiber ağının düşük olması bu teknolojiden yararlanacak kitlenin de dar olmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı. Wi-Fi 6 kullanıcılara daha fazla bant genişliği, daha iyi performans ve daha verimli internet kullanımını sağlıyor. Ancak bu teknoloji için yeni modem ve router’ların satın alınması gerekiyor.

DUVAR SORUNU KALKIYOR

Özellikle evde geçirilen sürenin artması ve çok sayıda işin evlerden yürütülmesinin bu teknolojileri daha önemli kıldığını belirten Özata, “Bu teknoloji ile bağlantı hataları en aza iniyor. Özellikle kullanıcılar evde internetin çekmediği kör noktalardan kurtulmuş oluyor. Artık modemin uzaklığı ya da aradaki duvarlar internetin kalitesini etkileyemiyor. Evinizin her noktasından hızlı ve sorun-suz şekilde internete bağlanabiliyorsunuz” dedi.

Fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek hızlı internetin kullanılmasına imkan sağlayan Wi-Fi 6 teknolojisinin aynı zamanda yapay zekâ tabanlı olduğunu anlatan Ceyhun Özata, “Modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zekâ çözümü ile düşük gecikme gerektiren online oyunlar gibi durumları otomatik olarak algılayarak Wi-Fi bağlantısını buna uygun hale getiriyor. Hatta sizin o anki önceliğiniz algılanarak kullanım önceliği o işleme veriliyor. Böylece en sağlıklı şekilde işlerinizi halledebiliyorsunuz” dedi.

AYNI ANDA 50 CİHAZ

· Wi-Fi 6 teknolojisiyle birlikte; Kafe, otel, havalimanı, okul ve benzeri kalabalık alanlarda Wi-Fi ağına sorunsuz bağlanacak.



· İnternet hızı dört kat artacak.



· 40-50 cihaz aynı anda Wi-Fi ağından faydalanabiliyor.



· Online toplantılarda yaşanan ses ve görüntü sorunları ortadan kalkacak.



· Evden çalışma sistemi daha stabil hale gelecek.



· Bulut sistemi hızlı erişim ofise gitme zorunluğunu ortadan kaldırıp, evden ofise erişime olanak tanıyacak.



· Ultra-HD ve sanal gerçeklik yayınları için daha fazla bant genişliği



· Çoklu bağlantı desteği ile özellikle nesnelerin internetinin (IoT) gelişimine katkıda bulunacak.

OYUN PLATFORMUNA MASRAFSIZ ERİŞİM

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre dünyanın popüler bulut oyun hizmetlerinden NVIDIA GeForce NOW, GAMEPLUS işbirliği ile Türkiye sunucuları üzerinden hizmet verecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “NVIDIA ile işbirliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce Now powered by Gameplus ile güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız” dedi.