Dünyaya blockchain ihracatı

Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Blokchain teknolojilerini Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarının kullanımına sunuyoruz. Blockchain’in geleceğin en önemli sistemi olduğuna inanıyorum” dedi. Kripto para birimleriyle anılsa da bankacılıktan kamu idaresine, akıllı sözleşmelerden noter işlemlerine varan birçok alanda blockchain teknolojisi kullanılıyor. Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, blockchain teknolojisini tamamen yerli imkanlarla geliştirerek dünyanın birçok yerine ihraç ettiklerini açıkladı. Çağlar, ürettikleri teknolojinin Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarının kullanımına sunduklarını belirtti.

YERLİ VE MİLLİ PROJE

Bitci Chain adıyla oluşturdukları blokchain platformunun Türkiye’nin yetiştirdiği yazılımcılarla hazırlanan, yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise, dünyaya açılıyor olmanın gurur verici olduğunu vurguladı.

Tan, “Kripto paraların kullanım alanlarının sadece alım satım platformlarının dışına çıkarılmasına imkân veren bir teknolojiyi kullanıyoruz. Bitci Chain platformumuzla taraftar tokenları oluşturuyoruz. Birçok farklı firmaya hizmet verebiliyoruz. Bitci Chain’in ana amacı şirketleri blokchain yapısına taşımak ve farklı token (blokchain bulunan birim değer) projeleri üretmek” dedi.

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