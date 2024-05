Dünyanın en zengin şehirleri belirlendi

Haberin Devamı

‘2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu’nda New York City zirvedeki yerini koruyor. 1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip yerleşik milyonerlerin sayısı söz konusu olduğunda, ABD, 1’inci sıradaki New York City de dahil olmak üzere ilk 50'de 11 şehirle başı çekiyor . New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servet şu anda 3 trilyon doları aşıyor ve bu rakam çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geliyor. New York’ta şaşırtıcı bir şekilde 349 bin 500 milyoner, 744 santi-milyoner (100 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir servete sahip) ve 60 milyarder yaşıyor.



2’nci sırada, San Francisco şehri ve Silikon Vadisi'ni kapsayan Kuzey Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi var. Körfez Bölgesi, son on yılda milyoner nüfusunu yüzde 82 oranında artırarak dünyanın en yüksek servet büyüme oranlarından birine sahip olarak 305 bin 700 milyoner, 675 santinoer ve 68 milyardere ev sahipliği yapıyor.



SİNGAPUR YÜKSELİŞTE



Öte yandan, on yıl önce dünyanın en zengin şehri olarak başı çeken Tokyo son on yılda yerleşik yüksek net değerli bireysel (HNWI) nüfusunda yüzde 5'lik bir düşüş yaşayarak sadece 298 bin 300 milyonerle 3’üncü sırada yer alıyor. Şehir devleti Singapur, son 10 yılda milyonerlerde yüzde 64'lük etkileyici bir artışın ardından küresel sıralamada iki sıra yükselerek 4’üncü sıraya yükselirken yakında Asya'nın en zengin şehri olarak Tokyo'yu yerinden etmeye hazır görünüyor. Yaygın olarak dünyadaki en iş dostu şehir olarak kabul edilen Singapur, aynı zamanda göç eden milyonerler için dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Şehir şu anda 244 bin 800 yerleşik milyoner, 336 centi-milyoner ve 30 milyardere ev sahipliği yapıyor.

LONDRA'NIN DÜŞÜŞÜ



Uzun yıllardır dünyanın en zengin şehri olan Londra, sıralamada düşmeye devam ediyor ve şu anda sadece 227 bin milyoner, 370 santi-milyoner ve 35 milyarder ile 5’inci sırada yer alıyor. Bu, son on yılda %10'luk bir düşüş anlamına geliyor. Buna karşılık, 212.100 milyoner, 496 santi-milyoner ve 43 milyardere ev sahipliği yapan Los Angeles, 10 yıllık dönemde iki sıra yükselerek 6. sırada yer alırken zengin nüfusunda yüzde 45'lik kayda değer bir büyüme ile dikkat çekiyor.



Henley & Partners CEO'su Dr. Juerg Steffen, dünyanın en zengin şehirlerinde büyümeyi sağlayan önemli bir faktörün finansal piyasaların son yıllardaki güçlü performansı olduğunu söyledi. Steffen, şöyle konuştu: "S&P 500'ün geçen yılki yüzde 24'lük kazancı, Nasdaq'ın yüzde 43'lük artışı ve Bitcoin'in yüzde 155'lik şaşırtıcı rallisi, varlıklı yatırımcıların servetlerini canlandırdı. Ek olarak, yapay zeka, robotik ve blok zinciri teknolojisindeki hızlı gelişmeler, servet oluşturma ve biriktirme için yeni fırsatlar sağlamıştır. Yine de, yeni fırsatlar ortaya çıksa bile, eski riskler devam ediyor. Moskova'nın milyoner nüfusunun yüzde 24 azalarak 30 bin 300'e düştüğü Ukrayna'daki savaş, belirsiz ve istikrarsız bir dünyada zenginliğin kırılganlığını keskin bir şekilde hatırlatıyor."



ÇİN'İN MİLYONER PATLAMASI



Araştırmaya göre Çin, en son ‘En Zengin 50 Şehir’ sıralamasında kayda değer bir varlık gösterirken, listeyi Çin anakarasındaki 5 şehir oluşturuyor ve Hong Kong (SAR Çin) (143.400 milyonerle) ve Taipei (30 bin 200) sayılırken 7 şehir. Pekin (125 bin 600 milyoner), son on yılda milyoner nüfusunda yüzde 90'lık bir büyümenin ardından ilk kez ilk 10'a giriyor ve Hong Kong 10 yıllık dönemde dört sıra düşerek sıralamada 9’uncu sıraya düşmesine rağmen, Şanghay (123 bin 400), Shenzhen (50 bin 300), Guangzhou (24 bin 500) ve Hangzhou (31 bin 600) milyoner nüfuslarında önemli artışlarla dikkat çekiyor.



Hiçbir Afrika veya Güney Amerika şehri Dünyanın En Zengin 50 Şehri arasına girmezken, rapor, çok uzak olmayan bir gelecekte önde gelen küresel servet merkezlerinin saflarına katılabilecek birkaç yükselen yıldızı tanımlıyor. Kenya'nın hareketli başkenti Nairobi'de şu anda 4 bin 400 milyoner var, bu da gelişen teknoloji ekosistemi ve büyüyen orta sınıfı sayesinde son on yılda yüzde 25'lik bir artış gösteriyor. Güney Afrika'nın çarpıcı kıyı mücevheri Cape Town, milyonerlerde yüzde 20'lik bir artış yaşıyor.



DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ



Ortalama servetin 20 milyon doları aştığı süper zenginler için tartışmasız dünyanın en güvenli limanı olan Monako, aynı zamanda kişi başına düşen servet bazında dünyanın en üst sıradaki şehri olarak öne çıkıyor. Akdeniz prensliğinin sakinlerinin yüzde 40'ından fazlası milyoner ve bu tablo dünyadaki herhangi bir şehrin en yüksek oranı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda metrekare başına 35 bin doları aşan daire fiyatları ile Monako, Dünyanın En Pahalı Şehirleri listesinin başında yer alıyor.



Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dünyanın en zengin 10 şehrinden 7'sinin, oturum veya vatandaşlık hakları karşılığında doğrudan yabancı yatırımı aktif olarak teşvik eden yatırım göçü programlarına ev sahipliği yapan ülkelerde olduğunu belirtti. Demirel, "Yatırım yoluyla New York, Singapur, Sidney, Viyana ve Dubai gibi önde gelen uluslararası servet merkezlerinde yaşama, çalışma, eğitim alma ve yatırım yapma hakkını güvence altına almak mümkün. Kendinizi, ailenizi veya işinizi daha elverişli bir şehre taşıyabilmek veya dünya çapında birden fazla farklı şehir arasında seçim yapma seçeneğine sahip olmak, özel müşteriler için uluslararası zenginlik ve miras planlamasının giderek daha önemli bir yönü diyebiliriz" dedi.