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Ekonomi
Selçuk AKBAŞ/BODRUMÿ(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Dünyanın en lüks yatlarından... İçinde yok yok! Bodrum'a demirledi

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Dünyanın en lüks yatlarından... İçinde yok yok! Bodrum'a demirledi
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DÜNYANIN en lüks süper yatlar arasında gösterilen ’Lana’ isimli yat, Muğla’nın Bodrum ilçesine demirledi.

Cayman Adaları bayraklı ’Lana’ isimli süper yat, dün sabah Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkiinde Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştı. Bu yıl denize indirilen 107 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan yat, dünyanın en lüks süper yatları arasında gösteriliyor. İçerisinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü ve yüzme havuzu olan 3 katlı yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Dünyanın en lüks yatlarından... İçinde yok yok Bodruma demirledi

Yatın kiralık olduğu, ilçede birkaç gün kalacağı öğrenildi.

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