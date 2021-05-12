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Ekonomi
Haber Giriş: 12.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyanın ‘ateş’ini söndürüyor

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Dünyanın ‘ateş’ini söndürüyor

İzmirli Volkan İtfaiye Araçları AŞ, dünyanın en büyük 4 itfaiye aracı üreticisi arasında yerini aldı. Firma, yeni yangın söndürme teknolojilerini araçlarına uygulamak için de yatırım yaparak büyümeye devam ediyor.

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, “Küresel salgına rağmen büyüme trendimizi kaybetmedik. Özellikle ihracat proje ve hedeflerimizi artırarak, ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Bunu 1974’ten bu yana edindiğimiz tecrübemiz ve yüksek itibar sayesinde gerçekleştirdiğimize inanıyoruz” dedi.

Dünyanın ‘ateş’ini söndürüyor

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“Özverili çalışmalar sayesinde 2020’de özellikle yurtdışında güçlü işbirlikleri kurarak 2021 için önemli projelere imza attık” diyen Tecim, şu bilgileri paylaştı: “2020’de pandemi ve beraberinde gelen zorlu ekonomik koşullara rağmen satış hedeflerimizi tutturduk. Geliştirdiğimiz satış stratejileri ve imzalanan sözleşmelerle 2021’de gerçekleştireceğimiz projeler doğrultusunda ciromuzu 2020’ye göre 2.5 kat arttıracağız. 2021 için ihracat oranımızı da yüzde 30’dan 80’e çıkardık. 2021 başından bu yana Güney Doğu Asya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki araç projelerini tamamlayarak teslimatlarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki bir yıl içinde ise sözleşmesi imzalanan projeler doğrultusunda yine Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’daki ihracat projelerinin yanı sıra yeni pazarlarda da ‘Volkan’ imzalı araçlar görev başında olacak.”

2021 projeleri arasında ihracat satışları haricinde, Türkiye’nin önemli bir kuruluşunun ihalesini de aldıklarını dile getiren İsa Tecim, 2022 için yeni hedef pazarları arasında Orta Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin yer aldığını aktardı.

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