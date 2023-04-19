Dünyada trilyon dolarlık yatırımlar deniz safarisi ve kumarhane yarışı hızlandırdı... Yenilikçi rekabet

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Küresel anlamda yaşam maliyeti her geçen gün büyüyen bir soruna dönüşerek tatil planlarını zorlasa da turizm sektöründe rekabet her geçen gün artıyor. Örneğin Suudi Arabistan uzun süredir, turizm sektöründe son zamanlarda görülmeyen yatırımlara imza atarak inanç turizmi dışında pazarda kendisine yer bulmaya çalışıyor. Japonya ise çok yakın zamanda radikal bir adım atarak daha fazla turist çekebilmek adına ülkenin ilk kumarhanesini açacağını duyurdu. Afrika ise belirlediği niş alanlarla turistler için tercih sebebi haline geliyor.

AVRUPA HALEN BİRİNCİ SIRADA

2022 yılında tüm dünyada yaklaşık 917 milyon kişi seyahat etti. Avrupa hala en fazla turist çeken destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak en canlı sektörlerden biri olan turizmde tüketicilerin tercihleri de hızla değişiyor ve farklı destinasyonlara olan talep her geçen yıl artıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Suudi Arabistan örneğinden yola çıkarak, “Birkaç bölge turistik bölge olarak hazırlanıyor. Turist vizesi diye yeni bir vize türü çıkardılar. Bununla umre de yapılabiliyor. Kapalılık tamamen değişmiş vaziyette. Türkiye de onlar için önemli bir pazar. Pazara yepyeni, şu ana kadar olmayan bir ürün girdi. Kısa sürede ciddi bir potansiyele sahip olacaktır” diye konuştu.

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SUUDİ ARABİSTAN

ÜLKEDE sadece turizm sektörü için 2030 yılına kadar 6 trilyon dolarlık yatırım hedefleniyor. Turizmden beklenen gelir ise 550 milyar dolar. Suudi Arabistan, bugün dünyada turizme en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkeye 2022 yılında toplam 93.5 milyon ziyaretçi geldi ve turizm pandemi öncesine göre yüzde 121 artış gösterdi. Suudi Arabistan için ulusun doğduğu kent olarak görülen ve 300 yıllık bir şehir olan Diriyah’ı dönüştürmek için 50.6 milyar dolarlık bir plan oluşturuldu. Kızıl Deniz Projesi (Red Sea Global) ise 90’dan fazla adayı kapsayacak oldukça büyük bir turizm projesi. Projenin 2030 yılına kadar devam etmesi beklenirken; küresel anlamda ülkenin prestijini artıracağı düşünülüyor. 2023 yılında çok sayıda lüks otel zincirinin bölgede açılış yapması bekleniyor.

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JAPONYA

JAPONYA’da tartışmalara konu olan ülkenin ilk kumarhanesi için geçtiğimiz günlerde bir karar alındı. Osaka şehrinde 2029 yılında açılması planlanan kumarhaneyle ülkeye gelen yabancı turistin artması bekleniyor. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bu adımın bölgenin kalkınması için destek niteliğinde olacağını belirterek, Japonya’nın cazibesini dünyaya yayacak bir turizm üssü haline geleceğini söyledi. Osaka’daki 13.5 milyar dolarlık kompleksin, yılda 20 milyon ziyaretçi ve 4 milyar dolarlık gelir getirmesi bekleniyor. Ülkede 2019’da 32 milyon olan turist sayısı 2022’de 4 milyona düşerken; Çin hedef pazarlardan biri olarak öne çıkıyor.

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AFRİKA

TURİSTLERİN daha çok sakin bir tatil ve muhteşem doğası nedeniyle tercih ettiği Afrika ülkeleri, pandemi sonrası turizmde hedef yükseltti. İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşların kıtaya dair içerikleri, kıtada niş bir turizm alanı da yarattı. Sadece kara değil, artık deniz safarileri de Afrika’nın bazı ülkelerinde öne çıkıyor. Afrika’daki ülkeler, engelliler için hayatı kolaylaştırmaya yönelik hizmetlere yöneldi. Globalde 1.3 milyar engelli için önemli bir pazara dönüşmek hedefleniyor. Kıta, dijital göçebeler (digital nomads) için de parlayan yıldız haline geldi. Namibya gibi pek çok ülke çalışmalarını hızlandırmış durumda.

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