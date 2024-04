Dünya devi şirketler geride bırakıldı... Murathan Kalyoncu: Vazgeçilmez firma haline geldik

Haberin Devamı

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Kalyon İnşaat'ın Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal gaz Boru Hattı Projesi töreni sonrası yaptığı açıklamada, bu projenin yüzde 30'una yakınını tamamlamış olduklarını, finansmanla ilgili bir sorun yaşamadıklarını söyledi.



Kalyoncu, ilk boruları indirdiklerini, yaklaşık 308 kilometrelik boru hattının 300 metrelik kısmının indirmesini tamamladıklarını anlatan Kalyoncu, "Kaynak olarak ise ilerlememiz yüzde 16 seviyesinde. Daha işin çok başlarındayız. Burada devam eden conta kaynağımız olacak. Bu doğal gaz boru hatlarında özellikle bu kaynak çok mühim” dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI



Projenin Türkiye ekonomisine katkısına değinen Kalyoncu, "Burada yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanıyoruz. Bunun neredeyse tamamını Türk çelik boru üreticilerinden aldık. Bütün bu para Romanya hükümeti tarafından direkt Türkiye'ye gelmiş oluyor. Yani ihracat olmuş oluyor. Projemizin yaklaşık 200 milyon euroluk kısmı borudan oluşuyor. Yani çelik maliyeti 200 milyon euro" diye konuştu.

DEV PROJE 24 AYDA BİTECEK



Bu projeyi çok hızlı bir şekilde, 308 kilometreyi 24 ay gibi bir sürede yapmaları gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, "Burada kaynak en önemli meselelerden bir tanesi. Boru depolama noktalarında depoluyoruz. Boruların yüzde 60'a yakına kadarının teminini tamamladık" dedi.



Hatasız bir şekilde bugünlere geldiklerini ifade eden Kalyoncu, bir soru üzerine, AB uhdesinde yapılan puanlama sistemiyle ilgili bu tarz ihalelerde fiyat ve firmanın teknik yeterliliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.



Kalyoncu, "Türkiye'de yaptığımız projeler, ayrıca Silivri yeraltı doğal gaz depolama tesisiyle bu konuda çok büyük bir mühendislik yetkinliğine sahip olduk. Sondajımızı da kendimiz yaptık. Artık doğal gaz ile ilgili işlerde kendi mühendislik ve insan gücümüzle başından sonuna kadar projeyi tamamlayacak hale geldik. İhale sırasında tam puan aldık." şeklinde konuştu.

DÜNYA DEVLERİ GERİDE BIRAKILDI

Murathan Kalyoncu, doğal gaz ile ilgili işlerde akla ilk gelen İtalyan ve İspanyolları geride bırakarak bu ihalede öne çıktıklarını, ihalede en ciddi rakiplerinin Çinliler olduğunu ancak güçleriyle ve verdikleri güvenle onları geride bıraktıklarını söyledi.

"BEYİN TAKIMI TÜRKİYE'DEN"

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal gaz Boru Hattı Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde çalışan sayısının 1200 kişi olacağını, projenin "beyin takımını" Türkiye'den getirttiklerini anlatan Kalyoncu, "Deniz altından bir geçiş yok. Sadece burada bizi zorlayacak gelişme gölün altından olacak. Nehri yatay kesecek." dedi.

"TÜRK GAZINI AVRUPA'YA TAŞIYACAK BİR TERMİNAL OLABİLİR"

Romenlerin Neptün gazını keşfettiğini ifade eden Kalyoncu, "(Neptün gazı) Karadeniz'de... Sakarya'nın hemen karşısında Neptün sahasının gazı. Ama tabii ki gaz tek yönlü gidebilecek bir şey değil. Türkiye ile eğer olası bir gaz ticaretinde Romanya'nın Karadeniz tarafındaki gaz terminalinde de kullanılabilecek bir gaz. Aynı şekilde konumu gereği de Türkiye'den Romanya'ya olası bir gaz satışında Türk gazını Avrupa'ya taşıyacak alternatif bir gaz." şeklinde konuştu.

Doğal gazın artık dünyada stratejik ve kritik bir konu haline geldiğini, Avrupa'nın gaz bağımsızlığının Avrupa için çok tehdit edici bir konu olduğunu vurgulayan Kalyoncu, dağıttıkları bu doğal gazın Romanya’nın ihtiyacının yarıya yakınını karşıladığını bildirdi.

KATAR'DA MİLYAR DOLARLIK PROJE TAKİP EDİLİYOR

Katar'da şu anda takip ettikleri çok büyük bir proje olduğunu bildiren Kalyoncu, "Milyar doların üzerinde bir proje… Gaz projesi... Silivri'de yaptığımıza çok benzer bir proje. İnşallah yakın zamanda o konuda da güzel haberlerimizi sizlerle paylaşmış oluruz." diye konuştu.

Kalyoncu, Romanya'da şu anda ihaleye çıkmaya hazır olan 2 tane doğal gaz çevrim santrali bulunduğunu, bu projelerle ilgilendiklerini, bu projelerden birinin 350 megavat, diğerinin 800 megavat olduğunu, bu konuda da İspanya'da bir şirketle iş birliği içinde olmayı düşündüklerini kaydetti.

MEGA PROJELERE KALYON İMZASI

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, ilk ve en büyük projelerin her zaman hedeflerinde bulunduğunu belirterek, "Hep zaman kendimizi zorlayacak projelere talip olduğumuz için artık bir bina yapmak, hastane inşasında bulunmak bizim için çok da cazip olmuyor. Bu tarz kritik altyapı projeleri, havaalanı inşaatları, demir yolu projeleri çok kritik… Cezayir'de takip ettiğimiz demir yolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AVRUPA BANKALARINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Avrupa ihracat bankaları ve büyük bankalarla olan ilişkileri sebebiyle gittikleri herhangi bir ülkede finansmanda uygun faiz imkanı bulma şansına sahip olduklarını ifade eden Kalyoncu, Polonya'nın İhracat Ajansı Başkanı ile görüştüğünü bildirdi. Kalyoncu, "Kendisi, bize 'Kalyon'la çok iyi çalışıyoruz. Ukrayna'da bir gün savaş bitecek. Biz kalkınma projelerini destekleyeceğiz. Ukrayna bizim kapı komşumuz. Eğer biz oraya finansman desteğinde bulunacaksak iş yapanın da Kalyon olmasını isteriz' dedi." ifadelerini kullandı.

"10 SAAT YOL GİTTİK, SAVAŞ SİRENLERİ ÇALDI"

10 ay önce Ukrayna'ya gittiğini ve bu ülkede şu anda takip ettikleri bir demir yolu projesi olduğunu aktaran Kalyoncu, "İş biraz zor oldu. 10 saati aşkın süre arabayla gittik. Moldova üzerinden gittik. Savaş sirenleri çalıyor. Her yerde kurşun izleri vardı. Ukrayna'da savaş tamamlandığında, barış olduğunda, orada da bulunmak bizim niyetlerimizden bir tanesi. İhtiyaçları olduğu takdirde her zaman her türlü desteğimizi oraya taşımaktan da memnuniyet duyarız." diye konuştu.

KALYON 4 ÜLKEDE DEV PROJELER YAPIYOR

Murathan Kalyoncu, Kalyon İnşaat'ın şu anda Türkiye, İngiltere, Romanya ve Azerbaycan olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmeye devam etmek istiyoruz. Gözümüzün kestiği riskleri alacağız ve organik bir büyüme istiyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'daki ofislerini tekrar faal hale getirdiklerini belirten Kalyoncu, bir soru üzerine, olabildiğince büyük, kritik ve ustası oldukları işlere talip olduklarını söyledi.

"Ortak olarak düşündüğünüz var mı?" sorusuna Kalyoncu, şu yanıtı verdi:



"Romenlerin niyeti var. Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ile görüşüyoruz. Moldova'nın gaz iletimini de Transgaz sahiplendi. Orayı da onlar yapıyor. Orada da bizimle ilişkilerde bulunmak istiyorlar. Ayrıca, Afrika'da 4 bin kilometrelik bir doğal gaz boru hattı alacaklar. Nijerya'dan başlayacak şekilde… 'Oraya gittiğimiz takdirde Kalyon'u yanımızda görmek isteriz' dediler. Devasa projelerden bahsediyoruz. Kalyon olarak vazgeçilmez, hatta sürekli davet edilen bir firma haline geldik."



Kalyoncu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili bir soru üzerine, "Üzerimiz düşen bir şey olursa yaparız. Bugüne kadar yüksek bir yoğunluğunuz vardı. Şimdi biraz daha oturup stratejimizi çizmemiz gerektiği noktadayız. Orada belirli coğrafyayı seçtikten sonra sizlerle beraber paylaşırız." dedi.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Suudi Arabistan'da bir havalimanı projesinin yap-işlet-devret olarak ihaleye çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:



"Çünkü bu sistem ülke için avantajlı bir sistem. İstanbul Havalimanı'nda bu işi çok iyi öğrendiğimiz için vakti geldiğinde Suudi Arabistan'da da o projeye talip olacağız. NEOM Projesi kapsamında değil. Yeni bir şehir inşa ediliyor. Altyapı ihtiyaçları da olacak. Bir ekip kuruyoruz. Orada da uygun projelerde yer almayı istiyoruz. NEOM özel bir şirket. Hatta Arabistan ziyaretlerinde NEOM'un bize şöyle bir teklifi oldu. Onu da değerlendiriyoruz. 'NEOM olarak, bir konsorsiyum olarak sizlere ortak olalım, bu altyapı işlerini beraber yapalım.' O görüşmelerimiz devam ediyor. O gerçekleşirse çok büyük bir iş olacak."