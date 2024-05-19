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Dünya bankası B-Ready’yi Eylülde başlatıyor

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#DÜNYA Bankası#B-Ready#İş Yapma Kolaylığı Raporu
Dünya bankası B-Ready’yi Eylülde başlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:00

DÜNYA Bankası, ülkelerdeki iş yapma kolaylığının değerlendirileceği “Business Ready (B-READY)” raporunun ilkini bu yıl yayımlamaya hazırlanıyor. Banka, İş Yapma Kolaylığı Raporu’nun yayımının durdurulmasından yaklaşık üç yıl sonra ülkelerdeki iş ve yatırım ortamının değerlendirilmesine yönelik yeni raporunu 25 Eylül’de yayımlayacak.

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Dünya genelinde çoğu ekonomideki iş ve yatırım ortamının kıyaslanacağı B-READY raporunda, firmalara yönelik düzenleyici çerçeve ve kamu hizmetleri de değerlendirilecek.

Rapor, bir işletmeyi açma, işletme veya genişletme ve kapatma süreci olmak üzere firmanın yaşam döngüsü ve pazara katılımına ilişkin 10 konuya odaklanıyor. İşe giriş, iş yeri, kamu hizmetleri, iş gücü, finansal hizmetler, uluslararası ticaret, vergilendirme, uyuşmazlık çözümü, pazar rekabeti ve işletme iflası bu konular arasında yer alıyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, yapılacak analiz ve anketlerin önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti. Türkiye’nin Doing Business endeksinde 2020’de 190 ülke arasında 33’üncü sırada olduğunu hatırlatan Valandova, “Rapodaki tespitlerin, Türkiye’nin en iyi yatırım ortamına sahip olma konusundaki motivasyonunu artırarak reform gündemini hızlandırmasını beklemekteyiz” dedi.

 
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#DÜNYA Bankası#B-Ready#İş Yapma Kolaylığı Raporu

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