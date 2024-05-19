Dünya bankası B-Ready’yi Eylülde başlatıyor

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Dünya genelinde çoğu ekonomideki iş ve yatırım ortamının kıyaslanacağı B-READY raporunda, firmalara yönelik düzenleyici çerçeve ve kamu hizmetleri de değerlendirilecek.

Rapor, bir işletmeyi açma, işletme veya genişletme ve kapatma süreci olmak üzere firmanın yaşam döngüsü ve pazara katılımına ilişkin 10 konuya odaklanıyor. İşe giriş, iş yeri, kamu hizmetleri, iş gücü, finansal hizmetler, uluslararası ticaret, vergilendirme, uyuşmazlık çözümü, pazar rekabeti ve işletme iflası bu konular arasında yer alıyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, yapılacak analiz ve anketlerin önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti. Türkiye’nin Doing Business endeksinde 2020’de 190 ülke arasında 33’üncü sırada olduğunu hatırlatan Valandova, “Rapodaki tespitlerin, Türkiye’nin en iyi yatırım ortamına sahip olma konusundaki motivasyonunu artırarak reform gündemini hızlandırmasını beklemekteyiz” dedi.