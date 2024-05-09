Dümeni yurtdışına kırdı

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TÜRKİYE’de son dönemde konut almak kadar üretmek de zor. Artan maliyetler, öngörülemeyen piyasa şartları ve alıcı kitlesinin giderek daralması gayrimenkul şirketlerinin yeni yol haritası belirlemesini zorunlu kılıyor. Kimileri, 1-2 yıl ‘bekle-gör’ pozisyonuna geçerken, kimileri de yeni adreslere yöneliyor. Yatırıma yurtdışında devam kararı alanlardan biri de Fenercioğlu...

Alanya ve Antalya’da geliştirdiği konut projeleriyle tanınan Fenercioğlu, Türkiye’de iç piyasada yaşanacak sorunları gördü, yurtdışında yatırım atağına kalktı. Önce hedef ülkelerde arsa yatırımları yapan şirket şimdilerde bu alanlarda şantiyelerini bir bir devreye alıyor. Üç yıl önce Türkiye’deki faiz ve enflasyon ortamını hissettikleri için, yatırımcıya kazandıracak seçeneklere odaklandıklarını söyleyen Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, ilk adreslerinin Kuzey Kıbrıs ve İspanya olduğunu dile getirdi.

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DOĞRU LAKOSYON VURGUSU

2023 yılında sektöre adım attıklarını ve 53 proje tamamladıklarını söyleyen Aycan Fenercioğlu, “Kurulduğumuzdan bu yana da hep doğru lokasyonlarda yatırım yaptık. Antalya ve Alanya ile başladık. Kuzey Kıbrıs ve İspanya ile devam ediyoruz. Şimdi sırada Montenegro ve Dubai var. Bu potansiyeli yüksek ülkelerde en çok arsa yatırımlarından kazanç sağlıyoruz. Ayrıca ev almak isteyenlere iyi amortisman süresi ve ulaşılabilir ödeme seçenekleri ile fırsat sunmayı da sürdürüyoruz” dedi.

“Türk şirketlerinin yurtdışında güçlü olması önemli” diyen Fenercioğlu, “Hele de yurtdışındaki operasyonlarına, Türkiye’den ihracat ile malzeme tedariği yapabiliyorsa birçok açıdan değerli hale geliyor. Bunun yaygınlaşabileceği bir dönemdeyiz. Kuzey Kıbrıs da bu anlamda değerli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Aycan Fenercioğlu

4 BİN KONUTA ULAŞACAK

Kıbrıs’ın döviz getirisi, fiyat avantajı ve iklimi ile hem geliştirici firmalar hem de bireysel yatırımcılar için öne çıkan bir seçenek olmaya başladığını anlatan Fenercioğlu, bugün 8 şantiyede 1500 konut ürettiklerini, yıl sonuna kadar 12 şantiyeye ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Fenercioğlu, “Böylece üreteceğimiz konut sayısı 4 bin adedi aşacak. 3 yıl sonra bir 4 bin konut daha üretmek için şimdiden ek çalışmalarımızı da yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta yıllık yatırım tutarımız 100-120 milyon pound seviyesinde. Şu ana kadar 250 milyon poundun üzerinde yatırım yaptık” şeklinde konuştu.

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İZMİR’DE 1700 KONUTLUK DÖNÜŞÜM

GÜNDEMLERİNDE bir de kentsel dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Aycan Fenercioğlu, “İzmir merkezine en yakın ve bir defada yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatmaya hazırlanıyoruz. İzmir Esentepe’nin Göktürk bölgesinde 55 dönümde 2-3 aya kentsel dönüşüm projemize başlayacağız. Burada ticari alanlar ve 1700 konut olacak. Projemiz 120 milyon Euro toplam yatırım tutarı ile hayata geçecek” dedi. Kasım 2023’te SPK’dan onay alarak Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu kurduklarını da hatırlatan Fenercioğlu, bu fon ile alım gücü 1-2 milyon TL aralığına düşen yatırımcılara seçenekler sunmayı hedeflediklerini ekledi.

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‘10-12 YILDA AMORTİ EDİYOR’

KUZEY Kıbrıs’taki projeleri hakkında da bilgi veren Aycan Fenercioğlu, “Esentepe’de 30 daireden oluşan Aqua Blue projemiz bitmek üzere. Yine aynı bölgedeki Aqua Garden, Aqua Seaside ve Aqua Country projelerimiz ise seneye teslim edilecek. Gaziveren için ise heyecanımız daha yüksek. Gaziveren Kıbrıs’ın yeni İskele’si olacak. Gaziveren’deki Coastal Heaven projemizin ilk etabındaki 1054 konutun üretimine başladık” dedi. Projede daireler 63 bin pounddan satışa çıkarıldı. Yüzde 35’i peşin, kalanı 24 ay taksit kampanyası da başlatan şirket, yatırımcılarına 10-12 yıl kira çarpanı vaat ediyor. Burada ilk faz Ocak 2027’de teslim edilecek.