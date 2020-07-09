DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri personel alımı yapacak

Devlet Su İşleri kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. DSİ personel alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. Adaylar başvurularını 2 Temmuz ve 7 Temmuz tarihleri aralığında tamamladılar. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. İşte DSİ kura sonuçları ile ilgili bilgiler…

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapıldı. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLAR..

Devlet Su İşleri’ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

Devlet Su İşleri’ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.